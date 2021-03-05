林月雲為不倫風波道歉　侯佩岑含淚告白媽媽「妳已盡力」

43歲的藝人侯佩岑外型甜美，被譽為「台灣第一美女主播」，隨後轉往主持界發展。侯佩岑近來帶著結婚將近10年的老公黃伯俊、媽媽林月雲參加陸綜《婆婆與媽媽》。林月雲過去曾陷不倫風波，她這次在節目上向侯佩岑真情告白，母女倆溫馨的畫面哭翻許多網友。影片 點此 觀看

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林月雲曾是閩南語劇的知名演員，先前與自己閨密的老公侯世宏私下交往、生下侯佩岑，沒過幾年再度戀上閨密的富商老公邱嘉雄，2人還同居多年，在侯佩岑的婚禮上，也是由邱嘉雄扮演爸爸的角色。

息影多年後再次於螢光幕前曝光，林月雲過往的小三情史再度被搬上檯面，侯佩岑在節目上先是提及擔心老公遭受輿論壓力，林月雲則表示對女婿有信心，並向女兒透露其實自己也很害怕會影響她，這時侯佩岑不禁紅了眼眶，趕緊握住媽媽的手，坦言知道大人的世界並不容易，感謝媽媽已經盡力給予保護，讓她沒有壓力，「可是妳已經盡妳所能，讓我可以感受到那個童年是快樂的，回想起來我的家還是滿滿的愛」。

林月雲哽咽地說：「只要妳不受傷就好，剩餘的時間就做些該懺悔的事，其他的我們就不多做解釋，有時候哭很好，有時候甚至於想哭都哭不出來」，隨後母女倆相擁而泣，這時的侯佩岑才將隱忍已久的淚水釋放，媽媽也抱著侯佩岑說了一聲「對不起」。（編輯：侯家瑜）

▲侯佩岑坦言知道大人的世界並不容易。（圖／芒果tv）