台經院1月製造業景氣燈號亮黃紅燈　逾10年首見

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台經院今天宣布好消息，隨著各國疫苗陸續施打，全球經濟逐步回穩，加上國內製造業表現穩健，今年1月製造業景氣燈號已經從綠燈邁向代表揚升的黃紅燈，是99年9月以來首度亮出黃紅燈。

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台經院說明，1月有農曆年前備貨效應及新興科技應用挹注，加上遠端辦公、遠距教學及宅經濟等需求延續，電子資訊產品需求續強，傳統產業也因買氣轉強而表現強勁，拉抬原物料投入面與需求面指標；而且1月台股交投熱絡，全球經濟逐步回穩，廠商看好未來景氣比重超過3成，經營環境面指標表現仍佳。

也因此，整體製造業景氣信號值從109年12月修正後的13.43分，增加3.36分至今年1月的16.79分，創下99年6月以來新高；燈號則從代表「持平」的綠燈轉為「揚升」的黃紅燈。

台經院進一步點出細部產業表現，電子零組件、資訊產業續強，景氣燈號轉為繁榮紅燈，傳統產業也在國內外需求增溫下，成長動能持續回升，整體來看，國內製造業景氣依舊樂觀。

展望未來，雖然武漢肺炎（COVID-19）疫情及美中貿易關係不確定因素續存，台經院認為，5G、高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，及宅經濟、車用電子等需求強勁，加上台灣半導體先進製程具競爭優勢，有助於電子資訊業的各項表現。

台經院也說，隨著全球陸續施打疫苗，可望使各國經濟復甦步伐加快，國際原油及原物料價格上揚及廠商加速自動化進程，也將促使國內外需求明顯回溫；110年在外需表現維持穩健，內需市場因景氣回穩帶動消費、投資動能，將成推升國內製造業成長動能的雙引擎。（編輯：趙蔚蘭）1100305