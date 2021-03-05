NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

自行車／登山王差點去賣咖啡　吳之皓加入台車隊延續生涯

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-05 17:39:47

▲「Team bryton Icefield自行車隊」車手吳之皓、盧紹軒、蕭世鑫，和蘇宇銘。（圖／Team bryton Icefield自行車隊提供）
▲「Team bryton Icefield自行車隊」車手吳之皓、盧紹軒、蕭世鑫，和蘇宇銘。（圖／Team bryton Icefield自行車隊提供）
「登山王」吳之浩去年12月剛滿31歲，坦言去年底曾打算退役，回台東老家買咖啡，但始終無法放下，決定加入新成立的台灣車隊，延續自行車職業生涯，「一顆念舊的心吧，覺得應該要繼續騎。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳之皓在2019年以3小時38分24秒首次奪下台灣KOM本土男子組第1，再次締造生涯高峰，不過去年開始疫情影響，加上年紀關係讓他萌生退意念頭，這時昔日中華隊戰友盧紹軒找上他，邀請他加入「Team bryton Icefield自行車隊」。
吳之皓透露猶豫了很久才下定決心，「12月初知道這消息，猶豫了一陣子，覺得還是放不掉，有一顆念舊的心吧，覺得應該要繼續騎，延續生涯，原本設定的未來計畫也能同時慢慢進行。」
吳之皓台東老家務農，小時候相當排斥，但長大後覺得該傳承下去，3、4年前開始種咖啡豆，今年第一次收成，他透露平時一直都有在學習炒咖啡豆，未來打算慢慢轉型，規劃退役人生。
Bryton 群利科技在全球贊助超過20支車隊，執行長王聖慜感於國際賽事受到疫情影響接連取消、延賽，旅外的台灣選手紛紛回到國內，盼創造更多舞台，因此在去年10月開始籌組車隊計畫，今天宣布「Team bryton Icefield自行車隊」正式成立，陣中延攬了盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫和蘇宇銘四位名將，本周六將參加第一場賽事扶輪盃陽明山KOM。
▲「登山王」吳之浩。（圖／Team
▲「登山王」吳之浩。（圖／Team bryton Icefield自行車隊提供）
▲「Team
▲「Team bryton Icefield自行車隊」車手吳之皓、盧紹軒、蕭世鑫，和蘇宇銘。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.05）
 
關鍵字

NOW民調中心

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
9.23%90.77%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀