自行車／登山王差點去賣咖啡 吳之皓加入台車隊延續生涯
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-05 17:39:47
「登山王」吳之浩去年12月剛滿31歲，坦言去年底曾打算退役，回台東老家買咖啡，但始終無法放下，決定加入新成立的台灣車隊，延續自行車職業生涯，「一顆念舊的心吧，覺得應該要繼續騎。」
吳之皓在2019年以3小時38分24秒首次奪下台灣KOM本土男子組第1，再次締造生涯高峰，不過去年開始疫情影響，加上年紀關係讓他萌生退意念頭，這時昔日中華隊戰友盧紹軒找上他，邀請他加入「Team bryton Icefield自行車隊」。吳之皓透露猶豫了很久才下定決心，「12月初知道這消息，猶豫了一陣子，覺得還是放不掉，有一顆念舊的心吧，覺得應該要繼續騎，延續生涯，原本設定的未來計畫也能同時慢慢進行。」吳之皓台東老家務農，小時候相當排斥，但長大後覺得該傳承下去，3、4年前開始種咖啡豆，今年第一次收成，他透露平時一直都有在學習炒咖啡豆，未來打算慢慢轉型，規劃退役人生。Bryton 群利科技在全球贊助超過20支車隊，執行長王聖慜感於國際賽事受到疫情影響接連取消、延賽，旅外的台灣選手紛紛回到國內，盼創造更多舞台，因此在去年10月開始籌組車隊計畫，今天宣布「Team bryton Icefield自行車隊」正式成立，陣中延攬了盧紹軒、吳之皓、蕭世鑫和蘇宇銘四位名將，本周六將參加第一場賽事扶輪盃陽明山KOM。