《當男人戀愛時》許瑋甯懶理邱澤追求　白眼連發超嗆辣

2021台式新浪漫愛情電影《當男人戀愛時》將於4月1日上映，劇情描述靠討債維生的流氓阿成（邱澤 飾），與替父親背債的浩婷（許瑋甯 飾）的愛情故事。許瑋甯在戲中為了對付邱澤死纏爛打的追求，刻意讓自己變得很「派」，坦言這樣的女主角非常可愛，而導演殷振豪也笑虧她私下也有嗆辣的一面。

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▲《當男人戀愛時》將於4月1日上映。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲《當男人戀愛時》將於4月1日上映。（圖／金盞花大影業提供）

較少接演愛情電影的許瑋甯，這次在《當男人戀愛時》中詮釋純樸善良的「浩婷」，面對邱澤追求時，除了給予無限的白眼之外，也會強悍保護自己。許瑋甯形容女主角的個性「派」得可愛，跟她本人滿像的地方在於「對於要進入一段關係時，心中會有很多小劇場」，而跟她不同的地方則是「浩婷比較兇」，殷振豪聽到後便吐槽：「我覺得瑋甯心中明明也有點嗆辣、凶悍的台灣女生氣息！」

此外，為了讓自己外型符合故事背景設定，許瑋甯在電影開拍前就積極挑戰「曬黑」任務，除了去做日曬機課程，敬業的她還會天天加碼騎單車去海邊曬日光浴，只要一有空檔，就會到空曠處曬太陽，但一心想曬更黑的許瑋甯忍不住大嘆：「我太難曬黑，一曬就長雀斑！」雖說白肉底的她，曬不出心目中理想的黝黑膚色，但還是跟原本的膚色差了好幾階，最終效果也讓導演相當滿意。（編輯：侯家瑜）

▲許瑋甯為戲曬黑。（圖／金盞花大影業提供）