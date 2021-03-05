亞灣區最後黃金三角 高雄第90、94、95期市地重劃區動土
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-05 21:32:42
高雄市亞洲新灣區開發又有重大進展！高雄第90、94、95期市地重劃區工程今(5)日動土，在地方產業團體、民意代表及地方居民的見證下，由高市府秘書長楊明州主持動土典禮，象徵亞洲新灣區最後3處市地重劃區工程全面啟動。
第90、94及95期重劃區位於市府大力推動的多功能經貿園區特定區內(俗稱亞洲新灣區)，面積約47.2公頃，重劃前多為閒置之廠區土地，景觀簡陋不堪，土地利用效率低落，重劃後可取得公園、綠地、廣停、道路及綠園道用地等公共設施面積約17.8公頃，提供特貿區用地面積約29.4公頃，可供設置工商貿易、金融、會議中心、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等服務性設施。楊明州表示，總面積近590公頃的亞灣區，是全台唯一具有海空港優勢的都會核心，除了肩負高雄港舊港區轉型重任外，也是本市經濟發展的重要引擎，為加速亞灣區的開發動能，地政局在此規劃了10個市地重劃區及1個205兵工廠區段徵收區，面積總計約169公頃，約占亞灣區近3成的面積，由市府投入約536.6億元進行道路、公園等用地的開闢工作，先完善亞灣區的都市基礎建設，築巢引鳳以利土地所有權人同步辦理招商建築開發，加速地區建設。楊秘書長進一步表示，高雄亞灣區是中央與市政府聯手在未來幾年推動5G AIoT重要的場域，看好亞灣區的開發潛力，今年1月中華電信宣布將攜手微軟等13家國內外垂直應用領域廠商進駐，加上高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌第一階段、高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心等5大公共基礎建設陸續到位，未來又有高雄捷運黃線、輕軌第二階段串聯的規劃，以及日前市長陳其邁提出之「亞灣2.0」計畫，此區域之發展指日可待。亞灣區11處公辦開發區主要位於成功路、時代大道及中山三路兩側，係屬亞洲新灣區主要核心地帶。已完工的有第60、65、70、79、80、83期等6個重劃區，面積總計約52.1公頃；凱旋路北側的88期重劃工程預計於今年5月完工；今動土之第90、94及95期重劃工程預計於111年11月完工；而205兵工廠區段徵收計畫書也在107年完成公告，配合軍方生產設備遷移，預定111年9月起進行第1區遷廠及土污整治工程作業。