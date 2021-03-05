足球／基隆足球風氣漸盛　基層盼足球綠洲

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女子組由深澳國小以3：2擊敗安樂國小取得晉級資格，賽後許君詳教練肯定所有球員不放棄的拼戰精神，並表示所有球員除了足球外也有許多體育社團項目需要參與，平常只能利用中午擠出一點時間練習，要達到全國高水準強隊還有一段距離，因此將利用晉級複賽的機會帶球員到外面開開眼界、看看外縣市的比賽是什麼樣子。
男子組方面晉級的長樂國小組訓時間太短，全隊攻守重心落在六年級的3號曹佑宗身上，他個人靠著優異的過人速度及爆發力，以3:2擊退深美國小將球隊帶往晉級之路，也讓對手賽後噴下遺憾的淚水。
曹佑宗平常就有在俱樂部踢球，父母也希望讓他加入在台北有足球隊的學校就讀，教練許智強表示，這二年基隆的足球風氣明顯成長許多，對於基隆的城市條件來說有利於推廣五人制足球，希望在相關單位如迷你足球協會推動下舉辦更多在地賽事以利增加學生比賽經驗。基隆市足球委員會代表也是裁判組組長羅生麟在比賽中也宣布一項好消息，成功國中與基隆高中自110學年度開始增設足球社團，也期盼此一政策能吸引更多基隆地區在地青少年加入，讓有升學特色的國高中也能有體育資優生就讀，更希望留住年輕人才推動足球產業發展，使基隆擺脫足球沙漠的稱號。