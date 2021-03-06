NBA／放棄3億7千萬！幹籃哥被買斷 籃網、勇士都想要
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-06 08:31:05
底特律活塞明星大前鋒「幹籃哥」Blake Griffin已經和球隊達成買斷協議，他將成為一名完全自由球員，而根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他因此放棄了1330萬美元(3億7150萬台幣)。
Griffin來到生涯尾聲，也和許多前輩一樣，希望到一支有競爭力的球隊來追求冠軍，不過他這兩季退化迅速，曾經體能勁爆的他，從2019後到目前為止還沒有灌過籃。Griffin本季場均出賽31.3分鐘，可以得到12.3分，為生涯新低；投籃命中率36.5%，是聯盟倒數第二低(場均至少出手10次)；三分命中率31.5%，同樣是聯盟，倒數第二(場均至少出手6次三分的球員)。也因此願意直接透過交易來得到他的球隊少之又少，不過若是能和他簽一張金額較小的短約，那還是有躍躍欲試的下家，根據《紐約時報》記者Marc Stein報導，湖人、快艇、籃網、塞爾提克、勇士和熱火都對成為自由球員的Griffin有興趣。這一次買斷協議，Griffin犧牲不少，本來他的合約還剩下2年約7500萬美元，不過為了成為自由球員，他同意放棄1330萬美元的薪資，來跳脫合約。目前籃網是在這些追求者中領跑的球隊，不過以目前狀況來看，很多球隊還是處於觀望狀態，雖然漫天喊價，但並無意出手。