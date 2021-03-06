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NBA／熱火有意做出大交易　傳已鎖定灰狼明星中鋒Towns

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-06 08:53:27

灰狼球星Karl-Anthony Towns。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼球星Karl-Anthony Towns。（圖／美聯社／達志影像）
邁阿密熱火去年是東區冠軍，今年卻因為傷病和陣中年輕球員進入到撞牆期而競爭力不如以往，外界認為他們將在今年交易截止日到之前有大動作。根據報導，火箭控衛Johan Wall和多倫多暴龍主控Kyle Lowry，以及灰狼明星中鋒Karl-Anthony Towns都是他們鎖定的對象。
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去年熱火團隊戰力完整，一路在東區擊敗公鹿和塞爾提克等強隊晉級到總冠軍賽，雖然最終敗給了湖人，但是球隊薪資結構良好，新人潛力十足，因此外界看好他們本季能夠更上一層樓。
不過2020-21賽季開打後，「英雄哥」Tyler Herro和「阿舍哥」Duncan Robinson都陷入低潮，而主將Jimmy Butler和主力後衛Goran Dragic都有傷病的問題，球隊也因此無法有效整合。
目前，熱火僅有18勝18敗的戰績，在東區只能排名第6，預計他們應該會在明星賽的這段期間有所動作，而後衛和中鋒將會是他們補強的重點。
本季很可能和暴龍分手的Lowry，目前是傳出可能性最大的人選，而即將進入重建期的火箭，也可能賣掉年紀太大且有傷病史的Wall。
而交易名單中最讓人感興趣的可能還是Towns，灰狼在2014年至今都處於「有潛力但無法兌現」的狀態，25歲的Towns本季場均依然有22分、10籃板的表現，但是球隊戰績依然敬陪末座。
根據今日美國報導，熱火目前正在關注Towns的情形，如果灰狼打算推導一切重建，那麼他們很可能就願意拿出籌碼來談判。
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