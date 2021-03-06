直播／疫情、疫苗有新發展？陳時中突現身說明
記者許家禎/台北報導
2021-03-06 14:00:00
衛生福利部部長陳時中原定今（6）日下午2點受邀音樂會致詞，但中央流行疫情指揮中心發出記者會通知，下午2點將由陳時中親自主持並提供直播，外界關注是否又有境外移入確診個案，或是將對AZ疫苗相關事宜、國產疫苗進度進行發布。邀請民眾透過《NOWnews今日新聞》鏡頭一起來關心。
台灣向AZ藥廠直接洽購的1000萬劑疫苗，3日首批到貨11.7萬劑，之前指揮中心表示，原本認為若疫苗業者檢驗資料齊全，可望採取書審，最快到貨7天內就能開打，但之後改口表示為求謹慎，預計約3月15日以後才能開始接種，優先施打對象將是直接照顧、採檢確診者的醫事人員。至於國產疫苗部分，高端、聯亞仍在進行二期臨床試驗，但傳出有廠商因找不到65歲以上族群收案而進度落後卡關。陳時中曾說，國產疫苗預計最快7月可以通過緊急授權（EUA）開始接種。至於外界關心政治人物是否會帶頭打，他日前則說「如果大家有些遲疑，我們（政治人物）帶頭來打也沒問題」。
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