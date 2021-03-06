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HBL／陽明末節關鍵2失誤　淡商險勝率先晉級決賽

記者黃建霖/台北報導

2021-03-06 11:59:45｜2021-03-06 13:15:53

▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲HBL淡水商工擊敗陽明高中挺進冠軍戰。（圖／高中體總提供）
2021 HBL高中籃球聯賽四強賽今(6)日開打，女子組首戰在早上開打，由8強7戰全勝的淡水商工對上陽明高中，前3節打完兩隊戰成平手，不過第4節在壓力下發生較多失誤，讓淡商最終以66:60帶走勝利，繼續往連霸之路邁進。
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被認為是奪冠大熱門的淡商，今天來到小巨蛋受制於特殊空間感和對方針對性防守，首節命中率下滑不少，失誤也太多，反觀陽明放開來打，該節打完出人意料的以19:15領先。
次節陽明李若瑋、江子柔開火，幫助球隊將領先拉開到8分，淡商緊急喊出暫停後，由郭虹廷在內線得分連得5分止血，陽明此時也限速進攻當機的狀況，淡商靠內線優勢，反而超前比數，半場結束前韓汛飆進三分球，讓球隊以35:31領先。淡商郭虹廷砍下17分一枝獨秀，陽明方面則以李若瑋的9分最高。
易籃再戰後，李若瑋連拿4分，洪姵璇快攻得分，讓陽明該節開打沒多久，迅速追平比數，接著張聿嵐敲入取分，陽明重拾領先；之後廖家英、廖家綺也跳出來得分，不過淡商在暫停回來之後，靠著防守和進攻籃板打出6:0的攻勢追平，三節戰罷以49:49平手。
第4節許絜睎在籃下得分，不過陽明在江子柔穿針引線，還完成「三分打」的演出下，一直緊咬分數不放，不過關鍵時刻她也連發生2次失誤，讓陽明措施兩波進攻機會，反而淡商韓汛、邱昱珺和李恩芯連拿6分，幫助球隊鎖定勝利。
淡商一姐郭虹廷今天拿到25分、10籃板，韓汛得到15分、7籃板，球隊就只有這2人得到雙位數得分。李恩芯得到7分，但也發生了7次失誤。
陽明3位主力得分箭頭今天都拿到雙位數的得分，張聿嵐14分、8籃板、4阻攻；江子柔15分、10籃板，李若瑋14分、4抄截，只可惜末節未能頂住壓力，功虧一簣。
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