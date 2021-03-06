HBL／三二區域聯防會成為淡商衛冕的最後挑戰嗎？
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 13:17:09
淡水商工今(6)日差點踢到鐵板，在四強戰以66:60驚險擊敗陽明高中，此役球隊進攻端相對單調的戰術被對方給完全掌握、用「3-2區域聯防」作為貫穿全場的防守主軸，效果極佳，或許在明天衛冕軍還是會遭遇同樣挑戰。
此役兩隊來到小巨蛋，外線都完全失靈，淡商三分球19投1中，而陽明則是16投1中。照理說這種局面對於禁區擁有巨大優勢的淡商應該擁有優勢，然而這一場她們直到最後一分鐘才擺脫對手的糾纏。對上禁區威脅大的球隊，許多教練會祭出傳統的二三區域聯防，來保護籃板和籃下，但是今天李台英教練反其道而行，用三二箝制淡商李恩芯和邱昱珺2名後衛，讓她們全場共發生16次失誤，而球隊則是出現31次失誤。少了後衛供輸，郭虹廷、蕭豫玟、許絜睎的殺傷力也因此減少許多。李台英在受訪時談到自己的構想是，「我知道我的中鋒沒辦法和她抗衡，所以需要靠外圍的鋒線去干擾、攔截他們傳到禁區的球，確實我們在比賽前半段做得很好。」「其實我覺得她們可能也沒準備好我們會這樣守，確實我們為了這一場準備很多，至少我希望看到球隊的進步，縮小彼此之間的差距。」李台英說，「所以我們看了很多淡商的比賽，包括我們之前對到他們的賽事，最終討論出來的結果是這樣的防守策略，也是我和孩子們達成的一個共識。」淡商過去幾年不乏身高和技巧出色的中前鋒，無論是畢業的王玥媞，還是本屆的郭虹廷、蕭豫玟，都是能穩定拿到「20+10」的球員。然而他們在落位後需要後衛把球送到他們手上，才進行終結，而淡商的後衛過去一直是他們的弱勢。不過今年淡商擁有靈巧、充滿活力的李恩芯和強硬且穩健的邱昱珺，兩人出色的表現，讓教練陳美莉在8強高興的表示，「總是說我們後衛不強，然而現在我們也有出色的後衛。」也是她們至今能順利攻城掠地的最大資本。可是今天這兩位出色的後場球員，受制於對方防守，難以有所發揮，淡商的進攻也因此遲滯。或許並非三二聯防威脅太大，而是淡商總是以低位單打作為每個進攻回合開端的戰術太好捉摸，以至於陽明可以整場死守，甚至可以擺上張聿嵐和洪姵璇兩名身高不到170公分的球員守禁區。這並非是球員的問題，淡商需要作出調整，儘管他們在本屆的實力確實遠遠高出其他球隊，但是陽明今天證明了「延阻後場供輸，切斷禁區強攻」這套戰術的有效性，明天的對手肯定也會吸取今天她們策略的經驗來對衛冕軍作出打擊。在剩下約24小時的時間裡，他們得做出因應。