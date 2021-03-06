農水署與鎮瀾宮祈雨 蘇貞昌：誠意向天表明
記者李春台/桃園報導
2021-03-06 13:36:40
農田水利署與大甲鎮瀾宮將在7日辦理祈雨法會，引發外界批評這是「不問蒼生問鬼神」。行政院長蘇貞昌今(6)日受訪時回應，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是需要大家誠心誠意、盡心盡力；盡力就是要區域調節、節約用水，誠意有時候也向天表明。
國內旱象未解，中南部水情吃緊，蘇貞昌表示，過去缺水時，水利會和民間團體就會在廟祭拜求雨，這樣的習俗由來已久。他並表示，水利會改公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求降雨，這是一向有做的事情，最重要應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利的時候，大家撐得更久，也互相體諒。針對缺水問題，蘇貞昌表示，老天爺不下雨，有時候我們也很困難與不得已，早在去年，他就請秘書長、經濟部及水利署相關，大家一起來做各方面的準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等的工程及水庫清淤，都大大發揮了效果；另外，從翡翠水庫送水到新北地區，大水管的完成都是一寸一寸、一步一步，也因為有準備，才能在這百年大旱中有一些效果，否則會比現在更困難。蘇貞昌另提到，政府還有盤點全國的戰備水井，做好相關海水淡化，甚至已啟動100多口水井，能夠在這個時候解決民生最大的需要，不過還是要拜託全國所有同胞大家節約用水，「因為老天爺何時要下雨還不知道，我們只有自己每個人做好節水，就能夠撐得更久。」