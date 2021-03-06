不捨莊凌芸承受巨大痛苦！LuLu曝她人前「總是笑咪咪」

歌手莊凌芸從《聲林之王》走紅，未料她昨（5）日墜樓輕生，21歲的年輕生命就此殞落，先前在節目上的導師林宥嘉、蕭敬騰聞噩耗後接連發聲，主持人LuLu（黃路梓茵）也發文悼念，坦言無法想像她承載了多巨大的苦痛，希望她之後可以真正的開心、快樂。

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「在聲林裡永遠都笑咪咪的，像一個小白兔一樣，總是會跳到我旁邊跟我說『Lulu姐姐我好緊張喔』」，LuLu表示先前坐在旁邊聽著莊凌芸唱歌時，都會有一種小驕傲的感覺，彷彿參與了對方人生某一階段長大的過程，「今天看到這個消息真的覺得非常地痛心，一個可愛的妹妹就這樣不見了」，坦言內心有太多的不捨與遺憾，「雖然每次見到她總是笑咪咪的樣子，但不知道在她小小的身體裡面承載多巨大的苦痛，實在無法想像」。

莊凌芸的親姊姊今天一早也曬出與妹妹的合照，黑白的濾鏡顯得格外憂傷，「現在的妳在天上當快樂的天使對吧？有空記得到我夢裡走走，像以前一樣鬥鬥嘴也好，如果這是妳給大家留下的功課，我會好好收下」。事實上，莊凌芸生前與姊姊感情相當要好，除了一起拍攝姊妹寫真之外，也曾一同上節目，如今妹妹先離開人世，讓人不勝唏噓。（編輯：侯家瑜）

▲LuLu臉書全文。（圖／ LuLu臉書）