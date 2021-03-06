HBL／南山死裡逃生 許時清：感謝東泰給我們上了一課
記者黃建霖/台北報導
2021-03-06 14:49:50｜2021-03-06 16:16:48
東泰高中在八強最後一戰扳倒強敵能仁家商晉級，今(6)日在四強首戰又差一點扳倒第一種子南山高中，只可惜最後5分鐘丟掉太多關鍵籃板，加上球員節奏上有點亂掉，最終以72:76飲恨，未能繼續創造奇蹟。但已經贏得在場所有人的尊敬，南山總教練許時清更是感謝對手讓自家球員上了一課。
東泰今年以先發「五虎」，加上高一前鋒劉律世，6人輪換殺進到四強，超乎所有人預期。賽前教練高丁國柱喊出「抓一場」，今天也的確毫無保留，有4人上場時間超過37分鐘。本屆比賽東泰招牌的區域聯防一直守得很好，此役他們壓低比賽節奏，不讓南山打轉換快攻，讓對受吃足苦頭，許時清也稱讚說，「今天都被對手針對到，出球也來不及，對方確實守得很好。」「真的很感動。」本場比賽最多落後到16分，許時清表示，東泰大將余祥平5犯畢業離場是比賽關鍵的轉折點，「因為對方的進攻點就少了，這樣我們防守輪轉上壓力就下降不少。接下來只要守住廖慈恩，以及不要讓黃偉程有太多小球和籃板的得分機會就行了。」南山今天死裡逃生，許時清認為這是對球員很好的一次經驗，「讓他們知道說，我們一直在講的防守是很重要的，就算進攻在怎麼當機，我們還是可以靠此突破窘境。明天還是可能會遇到同樣的情形，所以我很感恩這樣的機會，讓他們知道我們做了什麼所以才贏球。」今天能取勝，南山末節的調整很重要，不過許時清認為主力球員展現出自己的經驗，在場上做出該做的事，更加關鍵。「球員在這種比賽的經驗就很重要，如果力生和昕澔慌了，沒有在進攻、一直傳球，那我覺得這場比賽恐怕就不回來。」至於對明天的比賽，許時清認為如果對上光復，那就和今天有點像，而如果對的是泰山，那可能對手就會打得很奔放，無論如何都要做好準備。