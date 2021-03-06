茶葉蛋怎煮才入味？他揭「主廚級SOP」：口感升級又美觀
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 15:48:38
熱騰騰的茶葉蛋香氣逼人，是許多民眾最愛的解饞小物，而茶葉蛋除了在超商、小吃攤常見之外，也可以自己在家動手做。以美食、料理聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近日分享茶葉蛋好吃的祕製配方，公開大師級做法，讓美觀與美味兼具。
《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，茶葉蛋最好是用紅茶，煮出來的顏色漂亮，口感也更好吃，這一點要切記，因為紅茶屬於全發酵茶葉，工藝複雜，但是茶香濃郁，茶色較深，口感醇厚。而綠茶屬於不發酵茶，工藝相對簡單，特點是茶色偏淺，茶香清淡，口感偏清新。香料的祕製配方材料包含：八角5克、花椒5克、乾辣椒3克、桂皮3克、香葉2克、小茴香2克，不需要過多複雜的配料，另外再準備紅茶葉25克、老抽（陳年醬油）15克、生抽（淡醬油）15克、冰糖10克，食鹽10克，這樣的份量約莫可以煮15至25顆茶葉蛋。接著將雞蛋清洗乾淨，冷水下鍋，煮12至15分鐘撈出，放入冷水降溫方便剝殼，也可以用蒸鍋，隔水蒸10至12分鐘。再準備一個鍋子，倒入適量的清水，放入香料和紅茶葉，大火煮沸10分鐘，再放入老抽、生抽、冰糖和食鹽，繼續煮5分鐘左右關火，將雞蛋敲破，放入鍋裡燜2個小時以上，或者直接把殼剝乾淨，放進去浸泡，這裡要注意，煮的時間過長，茶葉蛋就不鮮嫩，蛋白會比較老，而且比較硬，不容易入味，口感也不好吃。《小乾倩倩的遊戲的美食》最後強調，蛋是浸泡入味，時間足夠的話，可以泡一整夜，那樣顏色更漂亮且入味，好看又好吃。（編輯：賴詠璿）