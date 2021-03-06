台鐵多功能售票機　4月第一階段38個車站上路

（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵美學售票機要來了，台鐵表示，預計4月起第一階段在台北等38個車站率先上路，新版自動售票機包含購票、取票、退票、行動支付等功能。
台鐵近年積極打造觀光列車，但常常呈現出「中華民國式美學」讓國人感到汗顏，為了打破這樣的形象，前台鐵局長張政源宣布成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」後，從車站到觀光列車，甚至到售票機，要讓外界耳目一新。日前台鐵美學小組委員、台灣設計研究院長張基義在臉書上曝光台鐵售票機，第一階段預計4月到8月陸續在台北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮、台東等38站，共144台上路。這次的售票機採用減法美學，並用黑、白、灰3色為主，曝光後受旅客好評。台鐵表示，原有的各類自動售票機已不符合旅客需求，故重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求。新型自動售票機可以現行常用支付方式例如現金、信用卡Apple pay、Google pay等進行購票、取票，並具備國內軌道運輸首屈一指的退票功能，以及以現金進行悠遊卡等電子票證加值功能。多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」2種形式，無障礙型除了降低操作界面高度之外，並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。台鐵局表示，預計3月11日將先邀請專家、團體（焦點團體、美學小組、無障礙團體）體驗新一代自動售票機，並將依專家團體意見優化操作介面；3月23日到29日在台北、台中、高雄和花蓮開放民眾體驗。（編輯：張芷瑄）1100306