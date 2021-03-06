全球超缺晶片「台積電卻大跌？」行家抖出主因：早說了
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 17:47:01
有「護國神山」之稱的台積電近期股價回落後又來到600元上下，然而就有網友指出，現在正面臨全球車用晶片缺貨狀況，先前美、德、歐、日等國家都曾向台灣政府求助增產，這就讓原PO納悶「為什麼全世界都缺晶片但台積電跌？」對此，就有行家解釋原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己十分好奇，在全世界都缺晶片的狀況下，台積電的股票卻開始跌，「這沒道理吧？目前不是都訂單滿到爆，這正常邏輯，不是應該要股價漲嗎？到底在跌什麼的啦？求解」。問題一曝光，就引來不少網友討論，「產能極限了吧」、「訂單早就滿爆了！產能之前就極限了啊」、「就算全世界都缺，也不代表他一定要漲」、「不買就來不及了，快上車」、「你認真？半年已經漲多少了，不然要永遠漲下去嗎？」、「用訂單來評估股價？準備去當鋪當褲子吧」。其中就有行家解釋原因，「本來就不是看銷量」、「股價之前已反應，現在只是均值回歸」、「跟股票本來就沒有關係，股票要炒才會漲」、「早就說股價跟經濟毫無關聯，就有人覺得股市高等於企業會賺錢，等於國家經濟好」、「股價上漲已經是預期未來成長的結果了啊」、「現在股價已經把幾年後的產能算進去了」。（編輯：陳雅雲）