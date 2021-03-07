陳意涵陪宥勝抗癌 偷試婚紗給他驚喜
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-07 09:00:00
戲劇《她們創業的那些鳥事》劇情緊湊，本周播出有重大進展，陳意涵決定陪宥勝一起抗癌，並去試穿婚紗打算送宥勝驚喜。另外，林哲熹、哈孝遠和客串演出的張書豪陸續現身，劇中林哲熹對林心如一見鍾情，剛認識就告白。
上周陳意涵飾演的夏芷才對著癌症復發的武樹（宥勝飾）說出最傻的求婚宣言，本周就陪著對方一起抗癌，還跟醫院請假去約會，非常甜蜜，甚至還去試婚紗打算送給武樹驚喜，這段感情會如何發展，讓不少粉絲很期待。本周也有新角色登場，首先是林哲熹飾演的童話藝術家藺川想，林哲熹覺得自己的角色看浪漫天真，但其實很懂得世界的規則，活在自己的步調裡。戲中林哲熹跟林心如也有不少對手戲，兩人才認識，林哲熹就丟出直球跟林心如告白，讓女方不知所措。最後登場的還有張書豪，他是美季（簡嫚書飾）網路上認識的新男友大田，戲外他跟簡嫚書是認識10年的好朋友，此次他對簡嫚書的表現讚譽有加，「我很期待嫚書的表現，這是我從來沒看過的嫚書，劇中談起戀愛非常投入，只能用義無反顧、飛蛾撲火來形容。」但張書豪也笑說：「我推薦大家看戲時不要吃太飽，因為會想吐。」其中有段他下腰擁吻簡嫚書的戲就讓他印象很深刻，「太偶像劇情節我會尷尬，好險我跟嫚書很熟，有信任感，兩人能放開來演。」《她們創業的那些鳥事》每周日晚上8點在八大戲劇台，每周日晚上10點在衛視中文台，連播兩集，愛奇藝全台網路獨家首播。