陳意涵陪宥勝抗癌　偷試婚紗給他驚喜

戲劇《她們創業的那些鳥事》劇情緊湊，本周播出有重大進展，陳意涵決定陪宥勝一起抗癌，並去試穿婚紗打算送宥勝驚喜。另外，林哲熹、哈孝遠和客串演出的張書豪陸續現身，劇中林哲熹對林心如一見鍾情，剛認識就告白。

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▲▼陳意涵（上圖右、下圖）在劇中陪伴宥勝（上圖左）抗癌，還換上婚紗給對方驚喜。（圖／可米傳媒提供）

▲林哲熹（右）在劇中一見面就向林心如告白。（圖／可米傳媒提供）