侯佩岑母女同框談往事惹議 律師狠批：低調的幸福很難嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 21:07:43
女星侯佩岑近來與老公黃伯俊、媽媽林月雲一同參加陸綜《婆婆與媽媽》，節目中母女倆聊起過往，再談起林月雲的不倫戀，最後兩人相互道歉、在鏡頭前相擁而泣。雖然節目中呈現的是母女互相理解的溫馨感，但卻掀起外界批評的聲音。對此，律師李怡貞直言侯佩岑母女真情流露的片段「不適合在電視上露出」，更批評「妳們很幸福別人很痛苦，低調的幸福很難嗎？」
林月雲過去曾陷不倫戀風波，2度介入自己閨蜜的婚姻，被網友戲稱為「宇宙最強小三」。節目中母女倆再提起往事，林月雲語帶哽咽表示「萬般皆是命，半點不由人」，母女倆吐露真心話相互安慰，不過不少網友認為在鏡頭前再提過往不倫戀風波，宛如是在原配家庭的傷口上灑鹽。律師李怡貞今（6）日也在臉書發文表示，「很多事情其實是可以船過水無痕的，但有些人卻總會為了利益私利再次惹起波瀾」。李怡貞認為侯佩岑母女確實是真情流露，但「真的不適合在電視上露出，再怎麼真心都讓人覺得是虛偽的拙劣的演技。畢竟總是有酬勞可領，或許比拍電影還高。」李怡貞更指出，「妳們笑著笑著流淚，但有兩個被介入的破碎家庭或許在過去幾年都已經撕心裂肺哭到無淚」。李怡貞強調外遇事件有時候確實是「萬般皆是命，半點不由人」，但這句話其實真的是正宮才夠格講的台詞。李怡貞最後也諷刺地說，「當然，都已經搶了人家老公，搶了人家財產，再搶句台詞，或許也不算什麼」。並在文末標註「妳們很幸福別人很痛苦，低調的幸福很難嗎」關鍵字。對於外界批評，侯佩岑也在臉書回應表示，「我原本想可以留下許多的回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，沒有想要傷害任何人，媽媽對我一生的愛，盡心盡責」。侯佩岑最後也強調這次的告白，不求所有人理解，並對種種紛擾致上歉意。（編輯：倪浩軒）