百靈果News凱莉、瑜珈野女孩瑪G啤酒瑜珈熱情開展
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-06 22:25:39
「換妳Fun鬆 Fun肆聊 Beer Yoga & Women's Talk」活動，今(6)日於YYsports竹科概念店舉行，由Podcaster百靈果News主持人凱莉、瑜珈野女孩瑪G來場 Women’s Talk，帶領所有與會者，進入這場最Fun鬆身心、Fun肆大笑的啤酒瑜珈同樂會，新竹市議員也來到現場，一起和瑪G、凱莉玩瑜珈。
首次嘗試瑜珈的凱莉，在瑪G的指導下，體驗到了瑜珈舒展、放鬆身體的好處，兩人也在現場，邊喝啤酒、邊與大家暢聊享受運動的過程。瑪G說，自己小時後就很好動，也具有運動細胞，但大學接觸瑜珈後，發現瑜珈能讓自己專注地「動」，從此便愛上瑜珈。凱莉則分享自己從小就是靠著不想輸給男生的好勝心，不斷嘗試不同的運動，大學還參與籃球校隊，到現在也不斷嘗試不同的運動，她說：「我現在在學習鋼管舞，這真的是充滿挑戰，是力與美的展現的運動。」針對今年給自己的挑戰，瑪G坦言她正計畫生育：「希望能夠在懷孕前，能夠有更好的體態。」針對「#YOU換妳展現」特展，兩人也表示非常喜歡，對於各個展區的設計都非常用心，號召熱愛運動生活的女性們共襄盛舉，重新喚醒身體的運動能量。首場女性運動特展 免費參觀互動體驗抽好獎 #換妳一起來玩「#YOU換妳展現」自3月5日起，於YYsports竹科概念店舉行，利用全新策展概念，結合影音、互動以及運動體驗，感受全新的運動能量！展覽期間還能利用社群分享抽YYsports新台幣3,800元購物金：1. 使用指定濾鏡於Instagram拍下你的運動生活，加上指定Hashtag（標記YYsports帳號及一位朋友+ #YOU換妳展現）、公開分享到限時動態。2. 於YYsports竹科概念店展覽現場拍照，或拍下你的運動生活（不限地點），地點選擇「YYsports」並加上「#YOU換妳展現」、「#讓運動融入你的生活」，公開發文到自己的Facebook。(相關詳細內容請洽YYsports官方粉絲團) 根據調查，新竹市每周規律運動的人口比例高達80%、是全國第三，而新竹獨有的城市文化與家庭組成，擁有竹科工程師與親子家庭族群，也因如此，屬於新竹女性的特有規劃更顯重要，從新竹獨有的人口組成再到政府機關努力強化所有新竹在地族群感受運動健康的模式，更希望透過新竹鼓勵運動的風氣，讓更多在地人可以和YYsports一起讓運動融入生活；而YYsports竹科概念店去年落腳新竹以來，便一直舉辦各式運動賽事和活動來帶動在地運動風氣，2021年YYsports喊出#Your Turn，以女力為出發，適逢38婦女節的到來，YYsports也希望利用這個充滿女力的時刻，鼓勵更多女性參與運動、將運動融入生活，打造一個專屬女性的運動天堂，喚起大家正能量◦即日起至4/18，YYsports竹科概念店首場舉辦”#YOU換妳展現女性運動特展”(免費參觀)邀請三位不同領域的女力人選- Podcaster百靈果News主持人凱莉、瑜珈野女孩瑪G、Locking舞者謝馨慧作為展覽封面人物，並搭配現場互動活動，以她們的故事啟發、鼓舞更多女性享受運動生活、展現自己的運動美，讓更多你或妳 #換妳展現◦ 換妳運動 : 即日起至3/28(日) YYsports運動期課首次優惠85折起；展覽期間於竹科概念店體驗最新型Inbody770檢測分析還可獨享300元商品購物金!消費再送精美禮品! 換妳分享 : 於展覽期間於YYsports社群分享”運動生活”還可以抽取$3800元購物金! 3/6 Yoga &Women’s Talk : 3/6(六) 凱莉 X 瑪G X秦于婷 邀妳一起Fun鬆、Fun肆聊 3/27女子力主題跑 : 3/27(六) 謝馨慧帶領女性展開一場主題FUN RUN
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