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水餃每煮必破！老廚師喊「下鍋必加3樣」：連婆媽都不知

編輯中心/綜合報導

2021-03-07 09:49:01｜2021-03-07 10:04:10

▲水餃餡料除了常見的豬肉內餡之外，行家更推薦「1餡料」香味更勝韭菜。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲水餃是日常非常常見的食物。（示意圖／翻攝自Pixabay）
水餃是許多人常吃的食物，尤其是獨自在外租屋的北漂族，常常都會去生鮮超市買冷凍水餃回來自己下廚，但你是否常常遇到「水餃每次下鍋後都破掉的」難題？一名有30年經驗的老師傅就傳授秘訣，保證讓你煮出來的水餃口感軟嫩又好吃，內餡也不會「偷溜」。
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▲一名三十年經驗的老師傅表示，煮水餃應該要加入「涼水」、「大蔥段」以及「食鹽」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名三十年經驗的老師傅表示，煮水餃應該要加入「涼水」、「大蔥段」以及「食鹽」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
據搜狐號《大慶談美食》分享，一名三十年老師傅分享，其實一般來說，煮水餃一定要放入「涼水」、「大蔥段」以及「食鹽」三種東西，這樣就能避免水餃不會裂開，水餃煮出來後皮Q彈鮮甜。
「許多人在煮水餃時都會直接將水管接來的冷水直接煮開後，就丟入水餃，但是這樣子是不對的，應該先將煮開的水放涼之後，再開始倒入鍋中，這樣水餃就不會出現皮裂開的情況。」
「接著可以放入一些大蔥段，達到一定的提鮮效果，吃起來更加美味；最後則是放入鹽巴，放入鹽巴之後不僅能達到調味的效果，還能將餃子皮軟化，不會出現餃子皮黏鍋的情況，畢竟有些時候，餃子會破就是因為黏在鍋子上頭，夾起時內餡就全溜走了！愛吃水餃的你，下次不仿試試看30年老師傅傳授的秘笈吧！（編輯：張嘉哲）
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