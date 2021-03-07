台帛旅遊泡泡成形？外交部：相關行程規畫中

國內有媒體報導，帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr. ）預計於本（3）月訪台，就台帛「無菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅遊泡泡」或「台帛安全旅行圈」一事，與國內進行實質的洽談。對此，外交部表示，台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進台帛雙邊的互動交流及實質關係，我國各相關部會與旅遊業界等單位至今已召開多次協調會議，正積極商討具體可行的執行方案。由於旅遊泡泡牽涉台帛兩國各項防疫措施規畫，以及執行上的安排，需要緊密的溝通磋商，以確保旅遊泡泡能夠順利執行。外交部非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後，擇期訪台，向國際宣揚台帛旅遊泡泡，強化兩國邦誼，目前訪台日期尚未經確認，外交部將在相關規畫完成後，適時正式宣布。另外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，國內派遣防疫醫師去帛琉探勘，預計在近兩三天內，會進行最後的決定性討論，相關的開放時程、細節，也將在討論後才會對外公布。莊人祥證實，國內與帛琉就「防疫泡泡」一事，一直都進行接洽，先前因為實施秋冬專案才暫停。莊人祥表示，帛琉的新冠採檢都是由新光醫院支援，因此我國對當地狀況掌握得很清楚，當地疫情資訊很透明，再加上當地一直都沒有疫情發生，雙方對疫情資訊的公開透明，是洽談「防疫泡泡」的基礎。