王毅：海警法不針對任何國家　中日奧運會可合作

（中央社記者繆宗翰北京7日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天聲稱，中國實施「海警法」只是例行國內立法，不針對特定國家，中日交往出現任何問題，都可以透過對話溝通增進了解，建立互信。
他還說，中日將先後舉辦奧運會，「雙方完全可以也應該相互支持」，「加深兩國人民友好感情的平台，促進中日關係發展的機遇」。中國第13屆全國人民代表大會第4次會議今天邀請王毅出席記者會，說明中國對外關係與外交政策，並在回答日媒相關提問時作上述表示。根據新華網文字直播，日本共同社記者詢問王毅，如何評價中國公布「海警法」後，日本國內提升了對中國的戒備感；而日本政府正在準備今年7月召開東京奧運會，距離北京冬奧會開幕也不到一年時間，中日有無可能合作。王毅則說，中日關係要走向成熟穩定，需要保持定力，不受一時一事的影響。中國頒布實施的「海警法」只是一項例行國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。「實際上，包括日本在內很多國家早就制定和實施了類似法規」。他並稱，透過友好協商處理海上爭議，不使用武力或以武力相威脅，是中國政府的一貫立場，也是中方與周邊鄰國之間的長期共識。對於中日交往中出現的任何問題，雙方都可以通過對話溝通增進了解，建立互信。王毅又說，希望日本社會能「真正樹立起客觀理性的對華認知，真正打牢有利於中日關係行穩致遠的民意基礎」。他也提到，中日兩國將先後舉辦奧運會。雙方完全可以也應該相互支持，共襄盛舉，使這兩場盛會成為加深兩國人民友好感情的平台，促進中日關係發展的機遇。中國全國人大常委會議1月22日通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動武，2月1日起生效。為因應海警法，日本政府2月25日在執政黨自民黨的一場聯席會議中表示，如果中國海警船目的是要登上釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），將被認定為「重大凶惡犯罪」，加害對手的「危害射擊」將成為可能。（編輯：張淑伶）1100307