王毅稱中歐非制度性對手　中俄將共抗顏色革命

（中央社記者沈朋達上海7日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天表示，中歐之間有廣泛共同利益，並非「制度性對手」。他說，中國無意分化美歐關係；但又指樂見歐盟增強「戰略自主」。
針對中俄關係，王毅則指兩國共抗「政治病毒」，將打造戰略互信，支持彼此維護核心重大利益，聯手反對「顏色革命」、「假新聞」，維護各自的主權、政權安全。中國國務委員兼外交部長王毅7日下午在北京舉行的中國13屆全國人大4次會議外長記者會中，作上述表示。會中有外媒問到，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，中國是否對美歐關係走近而感到擔憂？中國又是否想分離美歐關係？王毅對此表示，中歐之間有廣泛共同利益，合作共贏是雙方關係的主基調；又指中歐兩大文明可以對話交流，「我們不是制度性對手」；中歐「獨立自主」合作，能辦成大事。他說，中歐代表多極世界中的兩支重要力量，雙方關係平等、開放，不針對也不受制於第三方，「所以不存在中方希望分化美國同歐洲關係的問題」。不過他也指，中國樂見歐盟不斷增強「戰略自主」，秉持多邊主義理念，致力於大國協調合作。記者也問到，中國是否會履行「中歐投資協定」談判中，包括簽署「強迫勞動公約」的承諾？王毅對此回應，中國會履行協定中各項承諾，「包括推進簽署『國際勞工公約』的有關條款的努力」，也相信歐洲方面會履行歐盟在協定中作出的各項承諾。歐洲質疑中國強迫勞動新疆維吾爾族人，人權問題一度成為「中歐投資協定」談判的阻力。據歐盟之前披露的談判內容，中國表示將就有關強迫勞動基本公約作出「持續而持久」的努力，但遭質疑並未明確承諾。王毅也強調，中國將繼續支持歐洲一體化的進程，支持歐盟團結自強，在國際事務中發揮更大作用。針對俄羅斯記者提問中俄關係，王毅則指，中俄抵禦2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）病毒，也共同抵抗「政治病毒」，「中俄組合」是世界和平穩定的中流砥柱。他又指，中俄將打造戰略互信典範，堅定支持對方維護核心重大利益，聯手反對「顏色革命」，打擊各種「虛假信息」，維護各自主權和政權安全。（編輯：張淑伶）1100307