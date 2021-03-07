科學園區鑿井取水　水利署點出3大評估項目

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣水情吃緊，日前科學園區廠商提出鑿井取水方案，經濟部今天表示，若將科學園區鑿井取水作為缺水備援措施，至少有3點要考量，一是符合相關法規，二是由地方政府嚴謹審查，三是確保不會影響環境。
經濟部長王美花日前抗旱會議中，提到有科學園區廠商建議可鑿井取水，引起熱議。經濟部水利署今天表示，日前依災害防救法宣布開放科學園區廠商臨時鑿井，是廠商考量梅雨及6月降雨可能存在不確定性，而採取的風險管理手段，政府會在符合現行環境影響評估法、水利法、地下水管制辦法等法規前提下，由地方政府嚴謹審查。此外，在確認不會造成地層下陷或影響水源保育情況下，才作為產業短期缺水的備援措施。經濟部水利署說，將要求於水情宣布正常後，封井停止使用。去年豐水期為台灣56年來首次無颱風，西部水庫集水區自去年6月至今，降雨量僅為歷史的2成至6成，造成今年水情相對嚴峻。經濟部水利署及各區水資源局去年7月豐水期開始就已預警調度水源，且密集召開水情會議滾動檢討各項因應措施，包含產業節水、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、民生減壓供水等，節水效益達7.1億噸，約為3.5座石門水庫蓄水量，竭盡全力將旱災衝擊降至最低。水利署指出，這些抗旱措施中，160口的防災備援水井小兵立大功，每天供水34萬噸，成為解決乾旱燃眉之急的關鍵措施。（編輯：蘇志宗）1100307