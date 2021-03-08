中國製造業「大而不強」 前工信部長：成為強國還要30年
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-08 10:16:51
中國國務院2015年提出《中國製造2025》政策，希望透過「三步走」實現成為製造強國的戰略目標，整體政策分為三階段：2025年邁入製造強國行列；2035年，中國製造業要達到世界製造強國中等水平；中共成立百年（2049），綜合實力要達到世界前列。但近日中國前工信部長苗圩在政協會議上直言，中國要成為製造強國還要30年。
中國媒體報導，曾擔任工信部長10年、現為政協經濟委員會副主任的苗圩表示，在全球製造業四級梯隊格局中，中國處於第三梯隊，距離實現製造強國目標至少還需30年。苗圩形容，中國近年來的製造業發展成就很大，但卻是「大而不強」、「全而不優」，基礎的能力仍然很弱，且缺乏核心關鍵技術。苗圩認為，關鍵技術受制於人會增加很多風險，且製造業佔GDP的比例下降得過早、過快，不僅拖累經濟增長、影響城鎮就業，還將帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。除了關鍵技術，苗圩還指出中國缺乏新興產業領域的人才，人才缺口成為製造業提升品質的障礙。苗圩建議，應該要從教育層面加強基礎，培養STEM（科學、技術、工程、數學）領域的人才，並吸引更多國際頂尖人才為中國科技創新服務。苗圩還建議，應該打破「服務業代替製造業拉動經濟成長」的觀念，重視傳統產業升級，完善企業公平競爭的機制，推動創新技術與產業的結合，才能夠實現製造強國的目標。