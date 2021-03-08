要換趕快！三倍券店家兌換到三月底　預購未領可以退

政府去（2019）年7月15日發行的振興三倍券，已開始受理店家兌換！累計至今年3月2日，兌換總金額約640.89億元，其中紙本券佔領用金額高達99.28％，經濟部呼籲店家，紙本的三倍券兌換只到2021年3月31日，店家可將收到的紙本三倍券至全國6221家兌付的金融機構進行兌換，而當初選在超商或於振興三倍券官網預訂的民眾若未領取，也可辦理退費。

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去（109）年初因新冠肺炎爆發，衝擊到不少產業與個人收入，因此行政院於去年7月推出「振興三倍券」藉以振興經濟並刺激消費，其中不少民眾因偏好紙本的實體券，於是紙本券占領用金額的比例也較高。經濟部為了讓店家有更充裕的時間進行兌換作業，特將兌換期限訂至今年度3月31日止，也呼籲若手邊還有紙本三倍券的店家，儘速於期限內進行兌換。

對於有收取三倍券且有統編的店家，只要在三倍券背面據實載明兌領人名稱等資訊，或蓋統一發票專用章，並填寫兌領單後，就可到各銀行、郵局、信用合作社、農漁會信用部兌換，金額將直接匯入店家或負責人的帳戶。

對於沒有統編的店家，則可委託有統編的商圈、市場攤商管理組織、產業公（協、工）會、自治會等代為領取，由受委託單位填寫紙本三倍券背面資訊及兌換單後至金融機構兌換，金額將匯入商圈、公會、管委會等帳戶，再由機構協助發放。

若是自營作業者（沒有統編），但有在職業工會投保，如家庭美容美髮業者、藝文工作者，則可至八大公股銀行兌領，兌換時需攜帶三倍券兌領單及提供存(匯)入帳號，到八大公股銀行進行兌換。此外，像是農漁民欲兌換紙本三倍券，則可由農漁會信用部協助兌領，至於有提供兌領服務的農漁會，可上經濟部中小企業處振興三倍券網站查詢。

▲兌換振興三倍券，有統編、無統編的兌換方式看這邊。（圖／翻攝自三倍券官網）

此外，經濟部也提醒，除了各店家應把握最後的兌換時間外，針對去年7、8月份，選擇於超商或振興三倍券官網預付1000元，但未領取紙本三倍券的民眾，則可撥打1988專線，提供超商未領取之明細（預訂期別、序號、預訂領取超商、超商門市、超商門市名稱、身分證號、姓名、手機、出生日期、亡歿日期等資訊）。1988專線收到民眾三倍券退款申請，且申請書資料填寫完整者，將於30個工作天（不含列假日），即可完成民眾的退款作業，更貼心的是，當匯款完成後，也會以簡訊的方式通知民眾。另民眾之前用數位支付採ATM現金回饋者或使用電子票證須至四大超商靠卡回存2000者，以上提醒應儘速完成領取回饋。

若有關於店家兌換紙本三倍券，或預訂三倍券付款未領取之退款等相關問題，也可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。