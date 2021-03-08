遭異國妻狠甩「捲款+離婚」！男拼2年撐住 結局網全膜拜
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 13:49:41
每個人不管在哪個領域都會遇到低潮，也許事業觸礁、感情破碎，而這些事情可能驅使你墮落的原因，但也可以是鞭策你前進的動力，端看一念之間你的選擇是什麼。近日，就有網友分享自己的「失敗的婚姻」狀況，並表示自己在2年努力打拼撐過這一切，其結局引發網友熱烈迴響。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「不要嘴我，我現在45歲，已經離婚兩年了，老婆當時是大陸人，她堅持要離婚，然後帶著我所有的積蓄走了，最近她還請律師要跟我分割之前共同投資的事業財產，也要搶兩個小孩的監護權，而且只搶小的不搶大的」。「其實這些我都可以算了，本來我都不想計較，後來是離婚一年半，他要豪奪我的財產時，自己不小心自爆，說是跟我離婚之後才跟其他男人再一起（結果他是那段感情的小三），現在我事業沒問題，也有穩定交往小我11歲的女友，收入還比我優渥，我從存款0到100萬，我花了兩年撐過來，原因沒什麼，因為我不想認輸。」貼文一出，網友紛紛回應「墮落跟向上真的是一念之間」、「兩年就淨存100，覺得很厲害」、「給你一個讚，兩年就存到一百萬，真的超神」、「給你膜拜一下，遇到這些事情也打不倒你！加油」、「有女友有存款，都靠自己打拼，太神」、「二年存100好難，我花了五年才存到，很強啊」、「好厲害啊！好險沒讓自己墮落下去」。（編輯：張嘉哲）