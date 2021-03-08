40歲以下應注意年輕型二型糖尿病 不要為拚事業疏忽健康

35歲男性為工廠作業員，平常上班需輪夜班，下班後往往倒頭就睡。每天習慣把半糖紅茶當開水喝，有抽菸習慣，不運動。最近感覺疲倦，口渴、多尿，體重也由90公斤降至80公斤。後至奇美醫內分泌新陳代謝科求診，隨機抽測血糖值發現460mg/dL(正常值140mg/dL以下)，進一步詳細評估確診為第二型糖尿病，眼底檢查有輕微視網膜病變，驗尿也發現白蛋白尿的產生。後續治療除使用藥物治療外，另指導病人如何吃的健康、戒除不良生活模式及保持運動習慣，門診追蹤治療至今截至病症穩定。

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過往糖尿病的認知均認為年紀大才有可能得到第二型糖尿病。但根據《臺灣糖尿病年鑑-2019第二型糖尿病》的資料顯示，40歲以下的第二型糖尿病發生率其實是逐年上升的。目前學界把40歲以下得到第二型糖尿病的病人，稱為年輕型二型糖尿病(簡稱YOD)。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師陳柏蒼表示，年輕型的二型糖尿病人，血糖控制上往往不及老年人族群來的穩定，糖尿病併發症也來的比較快且嚴重。為何這類糖尿病的發生，會越來越年輕化？研究發現，中東、北美、西太平洋區年輕型二型糖尿病盛行率較高，而亞洲人更是易發族群。而年輕族群喜愛含糖飲料，平時幾乎都把手搖飲當開水喝，加上高熱量的飲食習慣，不愛運動，也因此容易有年輕型二型糖尿病。

此類病人和老年才得糖尿病不同。年輕型二型糖尿病反而胰島細胞衰老的較快，血糖不易控制。也因為暴露的疾病時間久，發生器官病變的程度較嚴重。目前治療方式傾向血糖藥複合使用，讓病人的血糖能及早下降達標，維持胰臟功能的長久性。當然，調整生活型態，注意飲食內容，合併規律運動非常重要，若有體重超標的情形也應一併調整，這才是從根本著手。

陳柏蒼強調，年輕型二型糖尿病其實是醫療、政府、及社會的一大挑戰，因為這些病人往往是家庭經濟的支柱，也常常很多人忙於工作而疏忽了對健康的關心。因此希望能藉此來呼籲民眾，應特別注意對年輕型二型糖尿病的認知，並且轉介到適合的照護團隊，幫助病人維持好健康的狀態。