把陳金鋒留下來！MOE SPORTS培育運動傳播人才

體育署今天舉辦MOE SPORTS頻道運動傳播人才培育計畫「國際賽事轉播與新媒體趨勢」活動研習，此研習活動搭配國際賽事製播經驗講者的分享與傳承、同時也涵蓋現今熱門的議題，探討網路媒體趨勢的變化，期望將體育賽事發揮的更加精采與提高傳播影響力，開啟媒體對於體育賽事的更多可能性。

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立委黃國書也出席活動，他表示，若是當時陳金鋒少棒有這樣的媒體影片可以保存，相信現在還有很多相關史料可以考究。

體育署長張少熙表示，隨著目前賽事轉播技術設備門檻降低，為鼓勵更多學生參與運動賽事，教育部體育署推動培育大專校院運動教育傳播人才計畫，提升學生運動風氣。

體育署利用YouTube網路平台設立「MOE Sports」頻道，不僅提供大眾對運動賽事直播影音服務外，也藉由學生進行賽事網路直播，使賽事播報與行銷自己的學生賽事，為「MOE Sports」賽事直播注入新血，並保存體壇新星重要的影音資料。

研習活動國際賽事轉播趨勢分享邀請亞奧運賽事轉播團隊楊勤鵬製作人、公視林建成資深製作人，分別以「2020東京奧運」划船與「2009年高雄世運會」賽事製播經驗進行分享與傳承。

運動視界楊東遠主編講述「把賽事現場帶到你的螢幕上:從YouTube轉播到Podcast聊天。Hito大聯盟王啟恩共同主持人談Podcast內容創作經驗分享。Firstory劉德政共同創辦人兼營運長主講「善用工具展現Podcast傳播力」。

MOE SPORTS頻道運動傳播人才培育計畫，109學年度計有：臺灣藝術大學、國立體育大學、銘傳大學、黎明技術學院、國立臺灣體育運動大學、正修科技大學、國立成功大學、實踐大學高雄校區、靜宜大學、臺北市立大學、樹德科技大學、臺南應用科技大學等12所大專院校申請。