王浩宇成綠營網軍？鄭文燦快閃不做回應
記者李春台/桃園報導
2021-03-09 11:55:33
桃園市長鄭文燦今（9）日上午在中壢抗旱應變抽水供灌視察現場受訪時，被媒體問到前桃園市議員王浩宇最近臉書發文直指藻礁公投領銜人潘忠政，影射公投領銜人潘忠政經手台電7千萬工程款，被指是綠營網軍一事，鄭未回應隨即乘車離去。
藻礁公投議題發燒，今天很可能突破60萬，鄭文燦則表示，保育藻礁及保護海岸生態是我們共同的目標，政府跟民間要通力合作，保護才會做得更好。桃園市政府畫設許厝港國家重要濕地，佔地961公頃，有超過10公里的藻礁納入保護範圍內，315公頃的觀新藻礁保護區也有超過4公里以上的藻礁納入保護範圍，目前除了大潭海岸以外，87%的藻礁都納入保護區範圍，而且這6年來市府進行藻礁汙染源管制計畫，要求工業排水必須達到合格標準，稽查、開罰的廠家共有1400次、罰款2億700萬、勒令停工廠家20家，目前觀新藻礁保護區的藻礁生態系恢復良好，也成為生態亮點。鄭文燦指出，市府將藻礁列入教材，成立永新藻礁生態教室，同時向經濟部爭取1億2000萬的預算，由海洋大學在觀音設置藻礁生態館，並在沿海地區成立17個海洋巡護隊、2個環保艦隊清理海洋垃圾。鄭文燦說，藻礁保護必須要透過保護區的劃設、工業污染管制及海洋垃圾的清理，目前市府正在推動11個河川監測站，以及5個淨海雷達站，提升海岸保護等級，政府跟民間要通力合作，保護才會做得更好。