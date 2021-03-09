特企／38 國際婦女節　看見女性無限原創力！

全球領先的行動短影音平台 TikTok 特別於今日國際婦女節，盤點了 8 位才華洋溢和深具啟發力的女性 TikTok 創作者，如 LGBTQ 時尚美妝達人 Rose 娘娘 、超強地方媽媽健身達人 Ellie、分享絕美攝影的影像創作者 Kathy，或是帶著阿公阿嬤跳 TikTok 新潮舞步的長照機構執行長 Bella。透過這些女力創作者，一探她們從性別認同、時尚、專業知識、健身到攝影等不同領域，如何在 TikTok 這個多元平台上展現能量，散發出無限創意與自信！

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1/8 LGBTQ 時尚美妝達人 Rose 娘娘 ，打破框架勇敢做自己

跨性別的身分為 Rose 娘娘增添了獨特魅力！身為跨性別創作者，在 TikTok 多元化的社群中展現熱情、創作引領潮流的妝容，更啟發 LGBTQ 社群勇敢做自己。短短 15 秒影片中，Rose 娘娘親身示範，用俏皮有趣的方式完成超反差妝容，散發出獨一無二的魅力及自信。

2/8 絕美攝影幕後秘辛大公開，超強影像創作者 Kathy

擁有超過 30 萬追蹤的 Kathy 將 TikTok 平台特效發揮地淋漓盡致，不僅在 TikTok 分享超高質感的絕美照片，更無私公開拍攝過程和技巧，拍成短影音。超專業的攝影技術、創意和吸睛的影像作品，對攝影有興趣或想拍美照必須追蹤起來！

3/8 超強地方媽媽來了！ 健身達人Ellie 帶著媽媽一起運動愛自己

地方媽媽 Ellie 在生產後，了解懷孕對女性身體的影響，因此產後，積極健身維持魔鬼體態，並在 TikTok 與女性大眾分享滿滿的正能量及健身知識，Ellie 也鼓勵其他地方媽媽們，也別忘了好好愛自己！

4/8 帶阿公阿嬤跳起 TikTok 舞蹈挑戰！ 長照機構執行長 Bella 超狂創新突破

辰心居家長照機構的執行長 Bella，透過 TikTok 輕快的音樂律動，帶著阿公阿嬤一起跳起來！ Bella 把長者領進 TikTok 多元有趣的新世代社群，為阿公阿嬤的生活增添不少樂趣，甚至跟自己的兒孫分享舞步！

5/8 最美夢想鬥士 桑妮Sunny 在 TikTok 舞出新人生

曾任專業舞者的桑妮 Sunny，在甜美開朗的笑容下，是個堅持夢想的勇敢鬥士。現為兩個孩子的媽，曾一度眼睛受傷險失明無法繼續跳舞，但仍對舞蹈滿懷熱情的她，開始透過 TikTok 短影音的性質分享短舞蹈片段，不僅將自己的堅強和樂觀帶給粉絲，也鼓舞同樣經歷過低潮的人，並找到綻放夢想的新舞臺。

6/8 梁靜茹都認可的歌聲，街頭藝人予予 溫柔歌聲療癒人心

有「小梁靜茹」封號的予予，身兼街頭藝人和直播主身分，時常在 TikTok 分享街頭唱歌的影片，不僅現場觀眾聽得如癡如醉，甚至吸引到梁靜茹本尊到 TikTok 留言稱讚和鼓勵。即使曾因罹患甲狀腺癌而必須休養聲帶予予從沒有放棄過歌唱。痊癒後，她帶著這份堅強和溫暖繼續在線上線下表演，深具啟發性的人生經歷更鼓勵許多粉絲。

7/8 特殊妝容女王xuan_阿萱，輕鬆駕馭百變妝容

論 TikTok 上誰能駕馭各種特殊妝容，那絕非特殊妝容女王阿萱莫屬了！她在 TikTok 上一邊拿著刷具，一邊隨著音樂律動，輕鬆畫出各種高難度的特殊妝容，神級的仿妝功力，舉凡各種節日或浮誇特效妝都難不倒她。素顏的阿萱也充滿自信及鄰家女孩氣息，帶給粉絲更多元的自信樣貌。

8/8 TikTok 法律達人張庭律師，讓你法律前面不吃虧

本業為民、刑法訴訟律師的張庭，發現許多民眾不具備法律敏銳度，透過 TikTok 宣導法律基礎概念，讓民眾避免不必要的訴訟。張庭化身法律界影音達人，在 TikTok 經營起「法律小教室」，把艱澀的法律轉換成能輕鬆理解的白話文，讓更多粉絲了解法律概念。