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顏若芳租房給王定宇休息？蔡壁如提醒：記得要繳稅

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-09 15:30:16

民進黨發言人顏若芳
▲民進黨發言人顏若芳與立委王定宇爆出同居緋聞，她回應是以租金8000元租給王定宇休息。（圖／記者鄭宏斌攝）
週刊報導，民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳同居，顏若芳今（9）日回應指出，是以每個月8000元租給王定宇休息。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如提醒，若是真的租屋給王定宇，記得要繳稅。
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週刊爆料與王定宇同居，王定宇甚至一週五天在顏若芳的住處過夜。對此，顏若芳回應表示，她和王定宇就像是許多提攜她的前輩一般互動，因此就以租金8000元租給王定宇；若王定宇有去住，剛好她也在，早上偶爾會就順路送他，並沒有週刊所影射的內容。
不過，立院早設有大安會館，依據規定中南部選區立委可以在會館過夜、休息，顏若芳的說法因而遭質疑。民進黨立委許智傑緩頰表示，大安會館比較簡陋，有些人可能會住不習慣。
國民黨立委葉毓蘭表示，她就住大安會館，雖然設備比不上五星級飯店，但是一應俱全，並不簡陋，南部來的民進黨立委郭國文、許智傑、鍾佳濱委員都常住大安會館。葉毓蘭嘲諷表示，王定宇在外面分租套房，還供吃、供住、供接送，這個是比較好的安排。
蔡壁如以居住正義為例，過去一年一直在講囤房稅、租屋市場地下化問題，如果顏若芳真的租屋給王定宇，記得要繳稅。
 
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