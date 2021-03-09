美提和平協議　阿富汗大選前先組臨時政府治國

（中央社華盛頓/喀布爾8日綜合外電報導）根據路透社今天看到的文件，美國草擬的阿富汗和平協議呼籲阿富汗現任政府由臨時政府取代，直到通過新憲並舉行大選，與此同時，也會成立一個聯合委員會監督停火。
但阿富汗交戰雙方長期強烈反對和平協議的關鍵要點。美國駐阿富汗特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）上週與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）、在野黨、公民社會領袖以及塔利班（Taliban）談判人員分享這份「過渡和平政府」（Transitional Peace Government）提案。根據計畫建議，在臨時政府之下，國民議會可納入塔利班成員，或暫停開會直到大選後再復會。計畫也說，阿富汗「不能接納恐怖分子或允許恐怖分子在國土進行相關活動」以致威脅其他國家，塔利班也須放棄「在鄰國的」安全庇護所與軍事關係。根據計畫，臨時政府由雙方選出的總統領導，雙方與總統選出的委員會草擬憲法、依據憲法舉行大選前，都由臨時政府治理國家。另成立聯合委員會監督停火，兩方各選出4名成員進入委員會，第9名成員則由臨時總統指派，另也有3位國際觀察家加入。包含一位總統府高官在內，喀布爾4名政治圈消息人士不具名證實路透社看到的草案為真。先前黎明新聞（Tolo News）等阿富汗媒體已報導過這份計畫。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天告訴記者：「我們放在桌上的每個想法、每個提案…我們了解程序的核心必須是由阿富汗人領導、阿富汗人掌有。」美國新任拜登政府希望在5月1日前重啟和談，屆時最後2500名滯阿美軍必須根據2020年2月塔利班與前川普政府的協議離開阿富汗。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週致函阿富汗領袖時提議，「未來幾週」由土耳其召開高層會議「敲定和平協議」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100309