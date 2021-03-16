今日最聚焦／台幣揮別27字頭？專家建議外幣投資433法則
記者顏真真/台北報導
2021-03-16 18:00:00
美元一改去（2020）年頹勢轉強，新台幣兌美元升勢也受阻，近來已看不到「27字頭」，也讓投資人思考是否該再進場搶美元？外匯專家建議一般投資人以「資產配置」來布局外幣較恰當，而且美元與非美元均衡布局，除美元、新台幣之外，還可持有人民幣，除有基本面支撐，匯價不易走跌，利息收入也贏過新台幣，尤其在還沒看到美元馬上變特強訊息下，美元占比可先降至4成，新台幣、人民幣部位各占3成，即採「433」配置法。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，外匯投資除非金額非常龐大，或是像法人有實際貿易需求，長期部位大會，匯價漲跌會影響到收益，才需頻繁進出，建議一般投資人做外幣採取「資產配置」布局較恰當，不適合短線進出，因為都要透過銀行報價，一進一出的手續費成本也不便宜，外匯投資要長期投資布局，不適宜短線進出，更何況匯價波動是比股票來得波動劇烈，較不適合非專業人士來進入這市場做短線投資。而所謂「資產配置」，就等於把你的資產畫成一塊大，再看要怎麼樣切割，以達到美元與非美元均衡布局。陳有忠說若美元與非美元貨幣各占一半，其實放5至10年都不用去管匯價的漲跌幅，因為匯價是trade off抵換關係，美元漲，相對非美貨幣就跌，美元跌，非美貨幣就漲，因此長期來看是高枕無憂，不用擔心匯價漲跌。不過，以目前來看，陳有忠建議在資產配置上可以單純一點，建議美元、新台幣及人民幣以「433」來布局。就美元來看，原本長期要持有5成，但美元經過1年多的洗禮，去年就跌逾5%，即便今年有反彈，但還沒看到可馬上變特強的階段，，建議美元部位可從以前的5成調整為4成，而非美貨幣原本也應占5成，但這1年來很明顯非美貨幣相對比較強勢，因此也可以把非美貨幣資產拉高至6成。那非美貨幣要怎麼挑選？陳有忠指出，以國人來講都需要新台幣，所以新台幣也不能失去，建議在可以占3成，另3成可以考慮投資人民幣，因為台灣與中國大陸在亞洲中算是基本面表現較突出，新台幣與人民幣的強勢可以維持榮景，因此，他較建議非美貨幣可持有新台幣與人民幣，而且各占3成，以規避美元走弱的風險。 至於看好人民幣的理由，陳有忠分析萬一美元瞬間轉強，亞洲匯價會走跌，目前看起來新台幣與人民幣走跌空間比較小，人民幣甚至升息機會還比較大，加上基本面佳、人民幣利息又比較高，目前打敗新台幣1年期以上定存利息的幣別不多，只有人民幣及南非幣，甚至美元還比新台幣來得低，新台幣1年期定存頂多0.8%而已，人民幣大概有1.4%、1.5%，南非幣有3%以上，但南非幣波動太大，瞬間造成匯價損失機會也很大，他不建議一般投資人碰南非幣。相對來講，人民幣倒是可以考慮。陳有忠認為人民幣不僅可打敗新台幣定存，還有基本面支撐，匯價也不易走跌，甚至有機會走升，利息收入又可贏過新台幣，因此不管在利差及匯差上，人民幣較有可能雙贏。