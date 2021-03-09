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英王室陷種族歧視「羅生門」！查爾斯王子友人出面滅火

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-09 16:00:13｜2021-03-09 16:04:45

▲哈利和梅根在訪談中透露，亞契還未出生時被議論「膚色會有多深」，可能因此不會獲得封號，引起一陣軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利和梅根在訪談中透露，亞契還未出生時被議論「膚色會有多深」，可能因此不會獲得封號，讓英國王室家族身陷種族歧視風暴。（圖／美聯社／達志影像）
美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪英國薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根的內容，於昨（8）日上午播出，梅根在節目中指控，長子亞契（Archie）尚未出生前，王室與哈利就孩子的封號、安全保障進行多次對談，其中一次討論中，被王室問及「他（亞契）的膚色會有多深？」引爆英國王室涉嫌種族歧視的醜聞。
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近期美國瀰漫「反種族歧視」的氛圍，非裔族群多次發起運動提倡種族平等，特別是在去年佛洛伊德（George Floyd）事件後達到高峰。美國主流媒體、網路輿論大多力挺梅根，稱讚她有過人的勇氣，分享與對抗抑鬱、遭受種族歧視的經歷，然而最讓大家關心的還是「是誰問了亞契的膚色？」
節目上，哈利不願說明這名，或是這些王室成員是誰，也沒有透露是管理王室的人還是親屬。訪談主持人歐普拉出面澄清，不是英國女王伊莉莎白二世，也不是女王的丈夫菲利普親王。
歐普拉說道，「哈利有要求我，必須要澄清『這個人』不是女王，也不是菲利普親王（愛丁堡公爵）」剩下的人選有威爾斯親王（Prince of Wales）查爾斯、康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡蜜拉、劍橋公爵（Duke of Cambridge）夫妻威廉與凱特。
《每日郵報》引述王室內部消息指，昨晚白金漢宮裡的人都對梅根的指控嚇壞了，而且認為這些評論非常不公平，可能會對一些王室高階成員造成傷害。
王室內部人士表示，梅根目前的指控都沒有進一步的證據，並且與哈利的說詞有一些時間點上的矛盾。但不論如何，梅根的訪談無疑是給英國王室投下了震撼彈。
對於誰觸犯了這個涉及種族歧視的問題，白金漢宮至今沒有明確的回覆。但查爾斯王子的傳記作者迪姆布雷比（Jonathan Dimbleby）出面力挺王室，「我不相信王位繼承人（查爾斯）會講出這樣的話。」並強調，查爾斯的一生都致力於讓人民團結在一起。
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