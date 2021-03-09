交通部修改罰單格式 繳費、申訴期限放寬為送達日後30天
記者陳致宇／台北報導
2021-03-09 16:44:35｜2021-03-09 16:45:48
交通部3月1日起修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第15條，明定通知單應載明受通知人收受通知單時，應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定，交通部也重新修正舉發違反道路交通管理事件通知單，並函送各舉發機關，後續即依新修正通知單格式、內容印製使用，至於未用完的舊款舉發通知單則會另外加註戳章繼續使用。
交通部表示，以往各舉發機關寄送舉發違反道路交通管理事件通知單，如以公示送達等方式辦理時，其完成送達法定程序時，往往已逾原舉發通知單所載應到案日期，受通知人自無可能於應到案期限前到案或自動繳納罰鍰，而導致衍生逾期繳納問題。故自3月1日新修正施行之違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第15條規定，明定通知單應載明受通知人收受通知單時應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案，有助維護民眾權益。交通部指出，目前已與內政部警政署溝通，並於3月3日核定新修正舉發違反道路交通管理事件通知單，並函送各舉發機關後續即依新修正舉發通知單格式、內容印製使用，而各機關現庫存之舉發通知單，得於原舉發通知單內注意事項第4點末加註戳章「受通知人收受通知單時應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案」繼續使用，至用盡為止，目前各舉發機關已陸續準備印製新格式事宜。交通部提醒，受處罰人接獲舉發違反道路交通管理事件通知單後，依規定於30日內得不經裁決，直接依違反道路交通管理事件統一裁罰基準表規定，依所記載應到案日期向指定的處所接受裁處或以郵繳即時銷案、超商、電話語音轉帳、網路、行動支付等多元方式等繳納罰鍰結案；而不服舉發事實者，亦應於30日內，向處罰機關陳述意見，以維護自身權益。