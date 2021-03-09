臺南好米再度外銷 封櫃前進日本市場
記者鄭婷襄／臺南報導
2021-03-09 18:57:37
臺南優質好米再度外銷日本市場！臺南下營區弘昌碾米工廠接獲日本訂單，今（9）日於米廠進行裝櫃作業，臺南市長黃偉哲表示，臺南市為臺灣重要的米倉，每年水稻種植面積2萬4千公頃，占全國種植面積9%左右，期望此次出口的300噸優質好米，能夠讓日本民眾品嚐後，從此鍾愛臺南好米。
黃偉哲指出，為提升稻米品質及市場競爭力，並穩定供貨，市府和農糧署輔導轄區碾米廠、農民團體成立稻米產銷契作集團產區，導入優良品種與栽培管理技術，使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，具備「水頭風尾」特性，生產出優質美味的好米；農業局長謝耀清說，弘昌碾米工廠自93年起成立稻米產銷契作集團產區，與臺南在地農友契作生產優質稻米，透過公私部門協力合作，於108年通過日本最嚴格的608項農藥殘留與重金屬檢驗，成功開拓自營糧稻米銷往日本市場。弘昌碾米工廠表示，日方對稻米品質規格要求嚴格，除了必須符合基本檢驗外，還委請日本稻米專家至產地實際考察，評估稻米生長環境及契作管理模式，並且了解加工廠採取的嚴格衛生安全標準，確保未來可長期合作及擴大銷售市場範疇。透過長期致力於國際經貿業務的上達糧業國際股份有限公司努力成功與日本商社合作，109年單年度共出口日本逾3,800公噸，110年再獲300公噸訂單；臺南市長黃偉哲今日便與農糧署南區分署分署長羅正宗、臺南區農業改良場副場長陳昱初、日本食米鑑定士暨工業技術研究院顧問林定三、上達糧業國際股份有限公司董事長周碩良、弘昌碾米廠董事長曾江燁共同舉行封櫃儀式，希望日本人吃過後，從此鍾愛臺南好米的好滋味。