三接若換地點　洪孟楷：反對移到八里台北港

（中央社記者范正祥台北9日電）國民黨立委洪孟楷今天質詢，如果保護藻礁公投通過，三接改移地點，也不能移到八里台北港；行政院長蘇貞昌答覆，所以要全盤考量，非常期待大家在作考慮和決定時，一起面對共同的問題。

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立法院會今天對蘇貞昌施政方針及施政報告繼續質詢，部會首長也列席備詢。

對於中油第三座液化天然氣接收站（三接）興建計畫因涉及大潭藻礁生態保育，環團發起「珍愛藻礁」公投，洪孟楷質詢，保護藻礁公投看來勢在必行，很多民眾在問，如果公投通過了，民意不希望在藻礁蓋天然氣接收站，有沒有替代方案。

經濟部長王美花答覆，大潭是非常重要的天然氣接收站，如果要維持穩定供電，勢必要調度全台灣的電，可以調度的就是燃煤，「就會變成這樣的結果」。

蘇貞昌則是澄清，三接「不是蓋在藻礁上面」，他說，非常期待大家在作考慮和決定時，一起面對共同的問題，「我們都希望保護藻礁，但也都希望穩定供電。」

對於部分將天然氣接收站改到台北港的提議，洪孟楷質詢時強調，身為新北市第一選區選出的立委，他也反對任何的嫌惡設施再繼續增加到八里；八里現在已有垃圾焚化廠、掩埋場、污水處理廠，也有47座化學油槽，現在都還沒有遷移，過去八里的發展也是因為這些嫌惡設施，比較少人願意到八里居住或開發。

洪孟楷質詢蘇貞昌，如果公投通過了，天然氣接收站也不可能到八里台北港對不對？蘇貞昌答覆，大家在公投說保護藻礁，但是如果很輕易的把它說是要北移到八里，「你（洪孟楷）就會反對」，所以希望民眾能全盤考量。

洪孟楷追問王美花同樣問題，王美花答覆，台北港當時的評估就是有其困難度和時間的問題，也有告訴過環保朋友困難點在哪裡，因為他們（環保朋友）是建議移到台北港。

洪孟楷說，嫌惡設施不能說移就移，說變就變，如果這樣的話，那全台灣都抗議，沒有人想要。

蘇貞昌答覆，所以要全盤考量，洪委員就親口講出八里也是反對。

洪孟楷回應，「沒錯，八里反對任何嫌惡設施。」對此，蘇貞昌向洪孟楷說，「所以你要讓全台灣朋友知道，保護藻礁，但移到八里，八里也是反對。」（編輯：黃國倫）1100309