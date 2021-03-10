NOW早報／饅頭除了夾蛋還能夾啥？網推1配料：想到就垂涎

饅頭除了夾蛋還能夾啥？老饕激推「1配料」：想到就垂涎

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早餐是一天的活力來源，而台灣早餐店眾多，中西式口味應有盡有，提供民眾許多選擇，其中，饅頭口味變化多元，深受不少人喜愛。先前有網友就提問「饅頭除了夾蛋還可以夾什麼？」結果許多老饕紛紛激推「肉鬆」，直指「饅頭夾肉鬆+半熟蛋，超好吃」、「抹草莓醬+肉鬆」、「肉鬆、起司、火腿，三味一體」、「蛋跟肉鬆」、「肉鬆、薯餅、半熟蛋，想到都流口水了」、「草莓果醬加肉鬆」、「起司、里肌肉、肉鬆」。

▲有網友提問「饅頭除了夾蛋還可以夾什麼？」結果許多老饕紛紛激推「1配料」，直呼「想到都流口水了」。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／東北季風北東偶雨北台涼 沿海風強中南局部霧低雲

今（10）天仍受東北季風影響，水氣量和昨天類似，東半部及大台北地區有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨的機會，其他地區則為多雲到晴；東北季風的強度和今天相比稍強些，主要會反映在白天北台灣的溫度，高溫方面略微下降，北部及宜花在20、21度，其他地方約24至28度，至於低溫方面變化不大，各地普遍在16到20度，北台灣局部地區會有14、15度的低溫，早晚仍涼，請多留意。另外，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛請留意CMS即時資訊，注意行車安全；東北風偏強，台南以北至桃園、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動應注意。

梅根專訪大爆王室醜聞 凱特、卡蜜拉被拍到「面如死灰」

英國王子、薩塞克斯公爵哈利與妻子梅根近日接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，前（8）天在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，梅根在訪談過程中大爆英國王室種族歧視，與凱特爭執的各種內幕，引起外界熱烈討論。梅根的好友哈里曼（Misan Harriman）昨日在社群平台貼出哈利、梅根與長子亞契（Archie）一家和樂的照片；而凱特王妃、卡蜜拉則是狗仔拍到，在梅根專訪播出後一臉面如死灰的模樣。

▲梅根在歐普拉的訪談中爆料，王室因為擔憂亞契「膚色過深」而不願給予其他王室子孫該有的頭銜和安全保障。（圖／美聯社／達志影像）

內幕／憂顏若芳同居風波延燒 府黨高層深夜急電危機處理

《鏡週刊》昨（9）日爆料，已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳同居情，據了解，昨天晚上兩位當事人接到週刊記者查證電話，才驚覺被偷拍，為此，府黨高層也深夜急電溝通處理，深夜展開6小時危機處理，擔心顏若芳成為民進黨第三位受「情事」拖累的民進黨籍發言人。

▲民進黨發言人顏若芳被爆同居已婚立委王定宇，為此，府黨高層深夜急電溝通處理。（圖／民進黨提供）

收到罰單已過到案日期怎麼辦？交通部：放寬繳納期限

交通部3月1日起修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第15條，明定通知單應載明受通知人收受通知單時，應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定，交通部也重新修正舉發違反道路交通管理事件通知單，並函送各舉發機關，後續即依新修正通知單格式、內容印製使用，至於未用完的舊款舉發通知單則會另外加註戳章繼續使用。

▲交通部修正舉發違反道路交通管理事件通知單格式，明定通知單應載明受通知人收受通知單時，應到案日期不足30日或已逾應到案日期者，得於送達生效日後30日內到案規定。（資料圖／里港警分局提供）

拜月老抽上上籤卻沒用！網細看「2字」秒懂：根本天注定

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。近日，就有網友拜月老時抽到「上上籤」，但卻沒有脫單，反而是身邊的異性好友接連找到對象，讓他相當崩潰。對此，有網友觀察詩籤上的兩句話「可以托六尺之孤，可以寄百里之命。」將兩者最後一字圈起竟是「孤命」，讓其他人不禁笑稱「超壞的，根本是解籤達人」、「笑死，根本天註定」。另外，也有人認真解籤說，「有對象這張籤才有用，你單身這張用不上」。（編輯：許苡晴）