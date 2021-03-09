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個性買家開搶！Nissan Juke 正 21 年式限量 150 台即將到港

2GameSome - 有車賞

2021-03-09 22:55:00

個性買家開搶！Nissan Juke 正 21 年式限量 150 台即將到港
▲ 個性買家開搶！Nissan Juke 正 21 年式限量 150 台即將到港
全新正21年式 Nissan Juke 即將於 4 月到港，然受全球新冠肺炎疫情影響，英國日產產能持續受限，今年上半年 Juke 正 21 年式配額僅能限量引進 150 台。
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Nissan Juke 試駕文看這裡
Juke 正 21 搭配 19 吋雙色切削式鋁圈，配備全新 Monoform 一體式跑格化座椅，更可加價升級 Alcantara®麂皮內裝。Juke 擁有同級唯一的 BOSE® PERSONAL® PLU環繞音響系統，並搭載雷諾與戴姆勒共同開發全新 1.0升渦輪增壓引擎與 DCT雙離合器，最大扭力達 20.4kg-m 與直逼 2.0 升引擎的動力表現，同時更能創造 17.6KM/L的油耗。
33 項全方位安全守護 Nissan Intelligent Mobility 全方位智行科技
Juke 車體結構以 UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達 1,500Mpa，獲得 2019 年 Euro-NCAP、ANCAP 雙料五星殊榮。Juke 標配 NIM智行科技，擁有主動行車安全配備，包含 IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人/自行車偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等。
Juke 21 年式配額有限
自 Juke 正 21 年式車型開放預接單，但英國生產地仍受新冠肺炎疫情影響，桑德蘭（Sunderland）工廠產能及船期仍未穩定，今年上半年配額僅能限量引進 150 台，裕隆日產將積極與英國工廠協調，爭取更多配額引進臺灣。

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