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拜登提名兩女性將領　接掌美軍兩大司令部

中央社

2021-03-10 10:40:44

美國總統拜登/Biden/Joe Biden/後面那是林肯嗎
▲美國總統拜登宣布提名2名女性軍官擔任美軍指揮官，是美軍史上第2、第3位在美軍擔任指揮官的女性。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登宣布提名兩名女性擔任美軍指揮官，是美軍史上第2、第3位在美軍擔任如此要職的女性。
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空軍上將范歐沃斯特（Jacqueline Van Ovost）被提名接掌運輸司令部（USTRANSCOM），她是目前美軍中，唯一的女性四星上將。四星上將是美軍最高位階。
三星陸軍中將李察遜（Laura Richardson）則被提名為南方司令部（SOUTHCOM）司令，職責範圍含整個中美洲和拉丁美洲，她同時也將獲晉升為四星上將。
如果聯邦參議院批准這兩起人事案，范歐沃斯特和李察遜將成為繼2018年退役的北方司令部（NorthernCommand, NORTHCOM）司令羅賓遜（Lori Robinson）之後，美軍史上第2位和第3位領導作戰司令部的女性。
拜登昨天在白宮發表簡短演說介紹這兩名女性將領，他說：「這兩名女性的軍職生涯都顯示她們有無與倫比的能力、正直，及報效國家的心。」
他補充說：「今天是國際婦女節，我們需要看到並認知這些女性所取得的突破性成就。」
美軍有11個司令部，全部都是由四星將領負責領導。
「紐約時報」（The New York Times）上個月即報導說，美國國防部早在去年就已經決定提名范歐沃斯特和李察遜。
但據紐約時報報導，提名之所以延後到去年11月總統大選過後才宣布，是因為當時的國防部長艾斯培（Mark Esper）擔心，時任總統的川普會因為性別的問題而反對提名這兩名將領。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1100310
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