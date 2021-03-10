男友同事身上總飄烤肉味！「真相」曝嚇瘋了：直接換工作

每個人的習慣都不盡相同，有些人對於衛生方面特別講究，有些人則不是那麼在意。今（10）早就有一名女網友透露，她男友的某位男同事，身上總會飄出陣陣烤肉味，每次她聞到時都難以接受，而「真相」曝光後，讓她簡直快發瘋，男友也因受不了對方的異味而換了工作。

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原PO在臉書《靠北男友2.0》中指出，她男友身邊有一個非常特別的男同事，因為她與男友約會時，這位男同事都會跟他們一起去，她想說對方單身所以讓他跟也沒差，只不過，該名男同事身上的味道實在非常可怕，讓她不敢恭維。

▲有女網友透露，男友的某位男同事，身上總飄出烤肉味，每次她聞到時都難以接受，而「真相」曝光後，讓她簡直快發瘋。（圖／翻攝自臉書《靠北男友2.0》）

原PO表示，一開始這位男同事身上天天都是烤肉味，她問男友「你同事身上怎都是烤肉味？」男友回應「對啊！他每次都說昨晚他吃烤肉」。

但經過長期觀察後才發現，原來「他同事竟然一個禮拜才洗一次澡，就連衣服也是，我的媽阿！我那時聽到差點瘋掉，而且味道還是越來越嚴重的那種，你是都不用洗澡的逆？連頭髮也是，那個頭髮一個油頭油到不行！那個同事本身又是會出油型的，在密閉式的空間裡面可能就窒息了」後來原PO男友換了工作，就再也沒跟這位同事往來了。

貼文一出，網友紛紛回應「不洗澡的同事真的太扯」、「光是人家約會狂跟就夠怪了」、「真的怪到不行」、「好險離職了，你描述的很有畫面」。（編輯：許苡晴）