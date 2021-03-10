一堆人都拿iPhone！網驚很有錢 用戶中肯「一句」電爆
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 11:39:56
隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，盼能夠吸引消費者眼球，不過，近日就有網友討論「現在iPhone連國中生都有了」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「不要說大學生拿iPhone，就連國中生現在也都有了，還有不少人也有AirPods！但我就想問看看，那個無線耳機真的不會從耳朵掉下來不見嗎？我現在還在用有線耳機，在學校顯得我好特別哈哈，手機現在還是iPhone7沒錢換。」貼文一出，網友紛紛回應「我每次跟我男友看到學生拿哀鳳都很嗤之以鼻XD，我們都覺得現在的小孩太幸福，想當年，能有手機都是一種奢侈欸」、「台灣人就真的很有錢，生活到底哪裡過不去」、「沒iphone沒airpods+1」、「我兩個都沒有><」、「安卓加有線耳機在這邊」、「iPhone6S路過，沒錢換新的」。不過，也有不少網友表示「覺得國小生拿iphone反感的人，就跟長輩覺得年輕人都爛草莓一樣」、「是不知道安卓旗艦機也跟iPhone一樣貴？」、「很多都是爸媽淘汰換下來的...不要再覺得蘋果是奢侈象徵好不」、「安卓也有很貴的啊！三四萬都有，我降價時買i11，兩萬不到」、「什麼年代還覺得蘋果是奢侈品，超落伍」、「蘋果只是現在流行，不代表他是奢侈的代表，用安卓旗艦很多比iPhone還貴」。（編輯：張嘉哲）