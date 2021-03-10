台灣很少疫情卻天天戴口罩？眾揭「理由」抖爆：秒崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 15:06:00
新冠肺炎衝擊國際已經超過一年之久，不少國家的確診人數已經突破數百萬人，不過，台灣因為縝密的防疫政策控制了疫情，截至目前為止，台灣確診病例還不到一千人。對此，就有網友好奇「還在戴口罩的人是已經習慣了嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「疫情剛開始的時候大家天天戴口罩，才戴兩三個小時耳朵就開始痛了，而且呼吸很悶很不舒服，鍛鍊到現在好像越來越厲害， 可以連續戴三四個小時耳多才開始痛， 而且呼吸很順暢感覺空氣更新鮮了！」「想請問大家，現在疫情趨緩還是很多人都有戴口罩，大家習慣戴口罩的生活了嗎？」貼文一出，不少網友紛紛認同表示「開始習慣了，以前戴口罩會悶到喘不過氣，感覺快暈倒了，現在出門沒戴感覺很怪」、「真的開始習慣了耶」、「出門時沒戴口罩會覺得怪怪的」、「畢竟也戴一年了，真的蠻習慣的」、「真的開始習慣沒錯，也剛好保護到」。不過，也有不少人持反意見認為「根本無法習慣，2個月後你看誰還跟你戴口罩，熱都熱死」、「因為現在還算冬天涼涼的吧，夏天根本戴不住」、「等夏天就知道了，去年夏天疫情稍緩就一堆人戴不住了」、「2個月後見啊，夏天路上一定一堆人不戴了」、「現在確實是習慣，但夏天一來秒崩潰」、「夏天你就知道了什麼叫悶到爆」、「想到夏天要戴口罩就頭皮發麻」。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。