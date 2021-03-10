大巨蛋鋼筋掉落意外無人知？北市府：部分區域停工徹查
記者丁上程／台北報導
2021-03-10 14:55:50
遠雄台北大巨蛋日前順利重新取得建照，目前即將接近完工，不過近日卻再爆出工安問題。國民黨台北市議員徐巧芯今（10）日召開記者會，公布民眾提供的行車紀錄器畫面，其中吊掛鋼筋鬆脫墜地，直接將鐵護欄壓垮、砸在馬路上，雖然並無造成人員傷亡，不過施工的下游廠商便宜行事，導致遠雄跟北市府都對該工安意外毫不知情，也挨批「螺絲鬆得太誇張」。
徐巧芯表示，日前接獲民眾爆料，在7日上午上午8點左右，在靠近北市光復南路的大巨蛋工地，發生吊掛鋼筋鬆脫從高處墜落意外，恰巧被經過的汽車的行車紀錄器直接拍下，該鋼筋墜落後壓垮護欄，直接砸向光復南路車道上，所幸當天是周日上午，並非平日的尖峰時刻，因此幸運沒有造成傷亡。不過更誇張的是，下游廠商便宜行事，竟然未將該工安意外通知遠雄與北市府。徐巧芯表示，她向北市府索取相關資料，包含施工日誌、安全日誌等，北市府體育局與建管處竟然都沒有相關資料。台北市體育園區籌備處副執行長陳世浩坦言，北市府沒有接到第一手的訊息，第一時間詢問遠雄，遠雄也稱不知情，並稱這是下游承包商的問題。陳世浩表示，遠雄一開始表示不太清楚，「但這是不對的。」陳表示，北市府會去查施工日誌。為了確保安全問題，其實北市府每周四都會找遠雄開會，會要求把要做什麼事都講清楚，某些涉及公共安全部分，也都會特別要求、特別提醒。目前也要求大巨蛋方面暫時停工。而針對此次意外，遠雄方面也做出回應。遠雄集團發言人楊舜欽表示，3月7日大巨蛋施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，惟鋼筋籠掉落之處在工區內、部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍，造成市民安全疑慮，遠雄為此誠懇致歉，並針對失誤咎責，未來將更嚴謹監督相關工區作業，以防相關事件再次發生。