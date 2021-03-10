中國政協委員提案　教師節改到928和台灣一樣

（中央社台北10日電）中國大陸的教師節是9月10日。但日前有53名中國全國政協委員聯名提議，將教師節改在孔子誕辰紀念日，也就是和台灣一樣都訂在9月28日，目的是加強文化認同。
澎湃新聞報導，提案者之一的山東大學儒學高等研究院執行院長王學典說，原本教師節所在的9月10日，「沒有任何特定的歷史文化內涵可作依託，不足以體現這一天的重要性」，因此希望改為孔子誕辰紀念日。他解釋，目前中國大陸的教師節是1985年第6屆全國人大常委會第9次會議決議設立的。當時選在9月10日，主要考慮的是在開學開始時營造尊師重教的氛圍。而將教師節改為孔子誕辰紀念日，王學典提出的理由包括：孔子是最具代表性的教育符號；孔子作為一位偉大的教育家，中華文明最具代表性的文化符號，素來受到世界各國人民的尊重等。此次提案中還建議，各級學校於9月28日組織師生舉行祭祀孔子或誦讀「論語」等活動，同時將這一活動「作為青少年學生和全社會強化民族文化認同的公共儀式」。報導指出，這樣的提案並非首次出現，2004、2005、2006、2008年都有全國政協委員或學者正式提出將教師節改為9月28日的建議。2019年，中國教育部曾對「將教師節改為孔子誕辰日」的建議答覆，指出高度重視此建議，會繼續做相關的研究並聽取各方意見，向立法機構反映。新京報8日刊出南京師範大學文學院教授劉志權的文章，指出將孔子誕辰調整為教師節，有利於中國傳統文化的傳承和發展，「也是文化自信的一種體現」。但他說，在教師節祭孔或誦讀的建議，要更多聽取教育界的建議，「平衡好尊孔與尊師之間的分量」。中共建政後，對孔子的態度有過翻轉。文化大革命時期，中共領導人毛澤東曾批准批判林彪和孔子的「批林批孔」政治運動。文革後，孔子成為重視中華傳統文化的象徵。進入21世紀，中共更以孔子為名在海外廣設「孔子學院」教授漢語，卻也因挾帶傳播中共意識型態而產生爭議。中共總書記習近平上台後，更高調紀念孔子，除了在2013年到孔子故鄉山東曲阜考察，2014年他出席「紀念孔子誕辰2565周年國際學術研討會」時，還在致詞中推崇儒家思想。（編輯：張淑伶/邱國強）1100310