中山大學出現鳳梨市集 巨型鳳梨裝置藝術打卡挺農民
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-10 19:10:28
有鑑於先前國產鳳梨銷售至中國受阻的事件，民眾紛紛自發消費力挺鳳梨，今（10）日在中山大學也有學生發起一場「鳳獻，旺來」的活動，活動總召集人林尚毅表示，作為全國首間發起的大學，希望能以實際行動來支持農民，並製作了一個用560顆鳳梨做成的巨型鳳梨裝置藝術，供同學拍照打卡，上傳自己對國產鳳梨的支持。
今日包括有農業局副局長鄭清福、中山大學學務長楊靜利、高雄市議員簡煥宗、議員邱俊憲的代表都到場力挺這場活動，林尚毅表示，因為想用更有創意更活潑的方式，將鳳梨帶到學生身邊，力挺本土鳳梨，於是召集了幾間攤商，包含產地的新鮮鳳梨、鳳梨果乾，和校園附近的美食攤商，如熱壓吐司、麵食、調酒及奶蓋茶飲等，除了將鳳梨做為水果食用，也利用創意，將鳳梨料理成為各種不同的可口美食。此次活動串聯學生、校方、校友一同合作，除了鳳梨市集外，為實質的支持果農，學校也允諾將「定期於學生餐廳供應新鮮鳳梨給學生食用」，讓學生享用台灣優良的鳳梨，也設計了訂購表單，可以直接向產地農民訂購，將最新鮮的鳳梨直送中山校園。除了吃鳳梨，我們也要看鳳梨，我們邀集電影社的同學放映「重慶森林」一部與鳳梨罐頭有關的愛情電影，讓師生們「有吃又有捉」。林尚毅認為，中國採取違反貿易自由的行為，傷害台灣基層農民，更是在累積國人對中國政府的不滿，除了譴責中國政府，也希望能夠做些甚麼來實質幫助到這些農民，希望利用這次的活動，來拉近鳳梨與學生的距離，邀請每一個中山人，一起為了台灣農業，「鳳獻」自己微薄的力量，讓台灣的農業日益「旺來」。