王定宇終於發文卻只談人權 網友追問：房子退租嗎
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-10 21:52:42｜2021-03-10 21:56:17
民進黨立委王定宇遭爆料疑似與同黨籍發言人顏若芳同居，引發各界議論，且兩人至今（10）日未公開露面，不過稍早王定宇在個人臉書上發文，卻未針對桃色風波做回應，反而談及台灣要如何推行人權問責法。對此，網友紛紛湧入留言，希望他能正面回應緋聞傳言，還歪樓說「房子退租嗎？」、「我可以也用8000租房子嗎」？
民進黨立委王定宇遭週刊爆料，疑似與民進黨新聞部主任兼發言人顏若芳兩人頻繁出入同一住處，雖然兩人在第一時間即澄清是「房東與房客」的關係，但依舊止不住外界的猜測與想像，且兩人疑似為了躲媒體，因此未出席今日下午的民進黨中常會。就在躲避媒體兩天後，王定宇今晚終於在個人臉書上發文，不過不見他針對桃色風波做回應，反而就今日下午與在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill Browder視訊會議發表感想，說明會議成員是如何共同探討台灣推行人權問責法，以及如何與國際夥伴攜手合作，顯示台灣對於人權的尊重。王定宇說，他是立法院人權會長，會議中向Bill Browder提問如何跨國與人權不彰的國家進行制裁的合作，並邀請他可以親自來到台灣，體驗全球防疫績優生的成果。同時他也和所有與會者期許立法院人權促進會應任重而道遠地作為倡議捍衛人權的領頭羊，一起為民主、自由、人權奮鬥，把普世價值推展到全世界，也奠定臺灣人權立國的重要基礎。發文才不到一小時，就有上千名網友湧入留言，不過內容都沒有與貼文有關，反而是相當關心王定宇的同居疑雲。網友追問「何時要開記者說真相呢？」、「現在該說明的不是你在開會，該說的是大家要的真相」、「快說明同居事件」，還有人說「房間背景看起來是租屋處？」，並稱「房子要退租了嗎」？