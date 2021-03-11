NOW早報／搭小黃見副駕有陌生人！女一問「身份」秒安心

搭小黃見副駕有陌生人！女一問「身份」秒安心：有點浪漫

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不少民眾遇到無法自行開車或懶得駕駛時，會因便利性而選擇搭乘計程車，而隨著科技日新月異，許多國內計程車業者也搭配超商機台或綁定手機App，只要動動手指就能指定地點叫車，更能選擇上車人數或是否願意共乘。不過，日前就有名女網友利用手機叫車，卻發現計程車副駕駛座上有陌生人，讓她當下相當傻眼，一經詢問才得知，原來副駕上的乘客是司機老婆，此新鮮經歷也讓她不禁直言「雖然不知道可不可以，但有種陪你一起上班的浪漫」。

▲原來副駕上的不是其他陌生乘客而是駕駛老婆。（圖／翻攝自《Dcard》）

今日天氣／東北季風減弱！北台氣溫略回升 西半部留意局部霧

今（11）天東北季風減弱，近地面風場轉偏東風或東南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；溫度方面，北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部25至28度，各地清晨夜裡低溫約16至20度，留意溫度變化適時增減衣物。此外，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛收聽警廣，留意CMS即時資訊，注意行車安全。

打臉王定宇！藍營人士PO照發現「1年前就在顏宅旁上工」

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被媒體直擊「同居」，雙方聲稱為互為房東與房客關係，且半年前王定宇才向顏若芳租房，曾角逐新北市貢寮選區議員的藍營人士吳清風在臉書踢爆，去（109）年3月19日7點26分，王定宇即在所謂的「分租房間」旁巷道PO出上工照，且王定宇臉書多張照片皆在大同區拍攝，質疑半年前才租房的說法。

▲曾角逐新北市貢寮選區議員的藍營人士吳清風在臉書踢爆，去（109）年3月19日7點26分，王定宇即在所謂的「分租房間」旁巷道PO出上工照，且王定宇臉書多張照片皆在大同區拍攝，質疑半年前才租房的說法。（圖／翻攝王定宇臉書）

聲明回應哈利梅根種族問題 英專家曝女王「真實用意」

英國薩塞克斯公爵夫婦哈利（Prince Harry）、梅根（Meghan Markle）兩人接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪於日前播出，梅根爆料王室因種族而不願給予兒子亞契（Archie）與其他王室子孫同等的待遇，引起軒然大波。英國王室在當地時間9日終於打破沉默，發表聲明表示對兩人的經歷感到遺憾，將會謹慎處理種族問題。

而對於第一個段落，曾擔任女王新聞秘書的安森（Charles Anson）指出，陛下的訊息充滿了悲傷，哈利與梅根的專訪讓事態發展很難應對，女王希望能夠公平解決此事，但是在家庭內協調，而不是用公開外交的手段。安森認為，整個聲明的重點，應該是「不論哈利與梅根的決定如何，女王和王室家族都希望他們安好。」王室聲明在第二段指出，「記憶有所差異」聽起來頗耐人尋味，丹皮爾認為，很明顯女王想說的是「哈利與梅根對幾年前的對話有自己的詮釋」，但這不是指控兩人說謊。同時，這段話也代表女王已經召見了發表亞契膚色言論的人，以確認事件的原委，而女王想要隱藏這位高階王室成員的身份。

▲白金漢宮於當地時間9日發布聲明，回應哈利、梅根提出種族歧視的指控。（圖／翻攝自Twitter）

抓包老公接送林月雲按摩！正宮怒反擊 「開戰」過程曝光

侯佩岑近來與媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，母女倆在節目上真情告白、相互道歉，不過曾2度介入閨密家庭的林月雲，因為再提自己過去的小三往事而飽受撻伐，事件持續延燒，資深媒體人呂文婉9日就在節目《新聞挖挖哇》中，還原當年正宮抓包林月雲介入婚姻的情景。

呂文婉爆料，當年蔡貴照、林月雲都會定期到同一家SPA按摩，蔡貴照每次都是老公邱嘉雄接送，不過當她某次踏入店裡時，美容師一看到她就問：「邱先生（邱嘉雄）不是來接妳嗎？」蔡貴照聽到後相當傻眼並直呼沒有，美容師這時又說：「可是我剛剛有看到他耶，林姐（林月雲）坐他的車走了！」美容師的一句話，讓蔡貴照驚覺老公與自己的閨密關係匪淺，呂文婉接著說，蔡貴照當時還特地約了林月雲到SPA對質，2人就隔著一簾布幕談判，蔡貴照還直接向林月雲喊話：「我怎麼樣都不會離婚，妳再怎麼樣都是外面的女人。」

168斷食壓力大！營養師推「限時斷食法」：不增腸胃負擔

近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食的時間，達到控制飲食的效果。不過168斷食在執行上並不容易，許多民眾不禁想問「一定要這麼嚴格嗎？」對此，營養師高敏敏建議，可採用循序漸見的「限時斷食法」，輕鬆達到有效控制飲食，壓力也不會這麼大。她解釋，初期的「1212」就是斷食12小時，假設早上8點吃完第一餐，晚上8點前須吃完最後一餐。然後進階到「1014」斷食14小時，假設中午12點吃完第一餐，中午12點至晚上10點這期間可進食。最後就是嚴格執行的「168」斷食法，假設中午12點吃完第一餐，晚上8點後就不可進食。

另外，高敏敏也提醒，還有4要點必須注意：1.進食時，要選對的食物！不能亂吃。拒絕高糖、高油、加工食品，選擇蒸煮滷烤的天然食物。2.吃東西時，78分飽就好，不要暴食狂吃、徒增負擔...也是不會瘦的。3.多喝水幫助代謝，有時候「覺得餓」可能是口渴了...很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭。4.挑出最適合自己可執行的時間。（編輯：許苡晴）

▲營養師高敏敏分享「限時斷食法」，改善現代人吃宵夜、三餐不定時等問題。（示意圖／翻攝自Unsplash）

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